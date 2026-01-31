º£°æ¼÷¡ßKiyoshi¡ß²¬ºêÃ£À®¤Ë¤è¤ëLucy¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¡¡¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡õ¥Ä¥¢ー³«ºÅ
¡¡º£°æ¼÷¡¢Kiyoshi¡¢²¬ºêÃ£À®¤«¤é¤Ê¤ë¡È¥í¥±¥ó¡É¥Ð¥ó¥É Lucy¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡£¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA Ⅲ¡Ù¤ò4·î23Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢ー¡ØLucy Show 003 ～Shout, Speed, Shake Your Rockarollica～¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§º£°æ¼÷¤ÈÆ£°æËãµ±¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦SCHAFTºÆ»ÏÆ°¤Î¾×·âーーÌ¾È×¡ØSWITCHBLADE¡Ù¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë
¡¡Lucy¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ëº£°æ¼÷¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Kiyoshi¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢²¬ºêÃ£À®¡ÊVo/Dr¡Ë¤Î3Ì¾¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯6·î9Æü¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØLucy Show¡Ù¤ò³«ºÅ¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA Ⅱ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢É½Î©¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー¤ÇºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA Ⅲ¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ë¡È¥í¥±¥ó¡É¤Î´ú°õ¤Î²¼¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£ºÆ»ÏÆ°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÏÄÌ¾ïÈ×CD¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»£¤ê²¼¤í¤·±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Üー¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯ÉÕÂ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤â¥ê¥êー¥¹¡£¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÆ»ÏÆ°¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA¡Ù¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA Ⅱ¡Ù¤Î¥ê¥¤¥·¥åーºîÉÊ¤ò4·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÆ±ÍÍ¤Ë¥µ¥«¥°¥Á¥±¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢4·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¿ÀÆàÀî SUPERNOVA KAWASAKI¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢8²ñ¾ì9¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï5·î24Æü¤ÎÅìµþ EX THEATER ROPPONGI¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¸ø±é¾ÜºÙ¤ÏLucy¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ëー¥·ー¡¦¥â¥Î¥¹¥Èー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¡²è¡ØÂ¿½Å¿Í³ÊÃµÄå¥µ¥¤¥³¡Ù¤Îºî²è¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅÄÅç¾¼±§¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë