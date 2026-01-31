＜職場イジメ、見て見ぬふり？＞新人シンママがお局のターゲットに！今日もイヤミの嵐【第1話まんが】
私はアンナ。今お腹には赤ちゃんがいますが、正社員として働いていてもう少しで産休に入ります。職場にはミサという独身のお局さんがいます。嫌味っぽくて偉そうで、よくドラマなどで見る「ザ・意地悪なお局」的な存在。私も最初は目をつけられていましたが、機嫌をとったりなるべく関わらなかったりすることで、少しずつ打ち解けました。仕事上であまり接点がなかったのもよかったかもしれません。けれど新入社員のユウカさんは違います。
いま、私のお腹の中には赤ちゃんがいて、そろそろ産休に入ります。つい最近、ひとりのお子さんをもつシングルマザーのユウカさんが正社員として入社してきました。私と同い年の27歳。去年、旦那さんを事故で亡くし、頼る先もなく、ひとりで子育てをしながら頑張って生活しているそうです。
同じ部署の人はみんな、ミサさんの態度の悪さには慣れています。とはいえ、そういう“雰囲気”はその場全体に伝わってしまうので、ミサさんがユウカさんをターゲットにしていることにはすぐにわかりました。
新しく入った社員のユウカさんがお局のミサさんに、嫌味を言われる様子を何度も見ました。
私も最初はミサさんに嫌味を言われていましたが、愛想よく振る舞ったりおだてたりしているうちに言われなくなったのです。
もしかしたらほかのターゲットをみつけたから、免れただけかもしれませんが。
ほかの社員は、ユウカさんが嫌味を言われているのを見て見ぬふりしています。
私もそうです。だってできることはありませんから。
余計な口出しをしたら自分に被害がくるだけです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
いま、私のお腹の中には赤ちゃんがいて、そろそろ産休に入ります。つい最近、ひとりのお子さんをもつシングルマザーのユウカさんが正社員として入社してきました。私と同い年の27歳。去年、旦那さんを事故で亡くし、頼る先もなく、ひとりで子育てをしながら頑張って生活しているそうです。
同じ部署の人はみんな、ミサさんの態度の悪さには慣れています。とはいえ、そういう“雰囲気”はその場全体に伝わってしまうので、ミサさんがユウカさんをターゲットにしていることにはすぐにわかりました。
新しく入った社員のユウカさんがお局のミサさんに、嫌味を言われる様子を何度も見ました。
私も最初はミサさんに嫌味を言われていましたが、愛想よく振る舞ったりおだてたりしているうちに言われなくなったのです。
もしかしたらほかのターゲットをみつけたから、免れただけかもしれませんが。
ほかの社員は、ユウカさんが嫌味を言われているのを見て見ぬふりしています。
私もそうです。だってできることはありませんから。
余計な口出しをしたら自分に被害がくるだけです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙