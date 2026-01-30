「ミラノ・コルティナ冬季五輪」開幕を間近に控えた1月27日、『news zero』（日本テレビ系）で放送されたスキージャンプ・高梨沙羅選手と櫻井翔の対談が話題となった。

「高梨選手はオリンピックに向け、トレーニングや着地姿勢の改善に取り組む日々を率直に語りました。とくに、両足を前後に開いて膝を曲げる『テレマーク』の練習を意識しているといい、櫻井さんも彼女の努力にエールを送りました」（芸能記者）

高梨選手は、女子スキージャンプが初採用された2014年のソチ五輪から4度めとなる挑戦。番組放送後、X上では競技への真摯な姿勢とともに、高梨選手の“ビジュアル”にも注目が集まった。

《スキージャンプの高梨沙羅さん綺麗だせ。写真集出てもおかしくない》

《高梨沙羅さん、綺麗なお姉さんになったね！》

《高梨沙羅さん成長って凄いですねーみんな綺麗になるんやね これもう別人！全く誰か分からんかった》

このように絶賛が鳴り止まないのだ。

「ソチ五輪出場時はまだ17才で、あどけない印象が強かった高梨選手。年齢と経験を重ねたことで、メイクや表情の変化が顕著ですね。ここ数年はとくに“美人アスリート”としての評判が高いです。

その魅力は、1月26日に寝具メーカー『エアウィーヴ』が公開した最新広告でもアピールされています。とくに、洗練された眉のラインと力強い目元が印象的で、ビジュアルの完成度がさらにアップデートされているようです。このほか多くのCMに出演しており、タレント顔負けのオーラを放っています。それでジャンプの実力も間違いないわけですから、素晴らしいのひと言です」（同前）

無論、ジャンプ台でのさらなる飛躍も願うばかりだ。