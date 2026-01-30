大みそかに開催されたSTARTO社のカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」の配信視聴チケットを購入した人に向け、「お詫びのクーポン」が配布されたとしてSNSで話題を呼んでいる。

「アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑」

問題となったのは、2025年12月31日に東京ドームで開催された年末のカウントダウンコンサートのオンライン配信をめぐるトラブルだった。

アクセス過多によりログインや視聴に関する不具合などが相次いでいたとして、STARTO社所属のタレントのファンクラブが運営する「ファミリークラブオンライン」は26年1月3日、「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』配信不具合のお詫びと見逃し配信期間延長のご案内」を公開した。

「アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑をお掛けしました」と説明した上で、見逃し配信の日時を延長するとしていた。

視聴チケットの価格は、ファミリークラブ会員で3900円、一般で4400円（いずれも税込）だった。

「FAMILY CLUB onlineでのすべての有料配信公演」に「1000円分」

SNSでは30日、「お詫びクーポン」の配布に関する投稿が相次いだ。

SNS上の投稿によると、クーポンの金額は1000円分、対象公演は「FAMILY CLUB onlineでのすべての有料配信公演」だ。有効期限は「2027年1月30日 (土) 正午12:00まで」という。

クーポンの配布をめぐり、ファンらの反応は割れている。

見逃し配信の延長に加えてのクーポン配布という対応に、「カウコンお詫びクーポン来たね。有効期限も1年だしありがてぇ」「有効期限1年のクーポンまで配布してくれるなんて...事務所様ありがとう！！」など、好意的に受け止める声も多い。

一方で、「ファミクラストアの買い物全部に使えるクーポンであれよ 配信なんてそうそう見ないだろ」「配信不具合にも関わらず、キャッシュバックではなくクーポン配布でさらに金を搾取しようとするの笑う」などと批判する声も少なくない。

「別に金返してほしいとかクーポン欲しいわけじゃなくて、『リアルタイムで一緒に豪華なジャニーズたちと年越しをする』ことに3800円払っているのであって、それがちゃんとできてなかったから悲しいっていうことを事務所は分かってんのかな」と、体験価値の損失に言及する投稿もみられた。