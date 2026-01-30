世界中で寒波到来。日本も日本海側を中心に大雪予報が出ています。

アメリカも死者が出るほどの大寒波直撃中。今年の冬はとにかく寒い。

そしてこの極寒の最中、ネタ元のITHomeの報道によれば、中国北部では折りたたみスマホの画面が割れたという声が複数あがっているのだとか。

氷点下で画面が凍る

折りたたみスマホの画面割れ問題が起きているのは中国北東部。場所によって気温は氷点下にもなるといいます。この寒さの中で、折りたたみスマホを開いた瞬間、画面がバキバキっと割れた、砕けたのだとか。なぜでしょう？

ITHomeによると、専門家の話では、折りたたみが寒さに弱いのは使用されている素材に問題があるといいます。柔軟性のある有機ディスプレイ、複数層重ねられたポリマー素材、薄いガラス板などの素材は、低温環境下で凍ってしまう可能性があるのだそう。極寒の地で画面が凍結し、それを開くと当然画面には柔軟性なし、そのままバキバキっといってしまうわけですね。

寒い土地の折りたたみスマホユーザーのみなさん、念の為この報告を頭に入れておいてくださいね。寒い朝・夜は注意！

ちなみに、極寒地で折りたたみスマホが割れないようにする対策は…、春を待つこと。画面の開閉は暖かい屋内で行う、スマホがある程度温まるまで開かないなど。

Source: ITHome