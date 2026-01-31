この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「全患者に告ぐ！歯医者に行く前にコレだけは決めておくべきこと」と題した動画を公開。歯科医に治療を「お任せします」と伝えることの危険性を指摘し、後悔しないために患者自身が治療方針の優先順位を決める重要性を訴えた。



前岡先生はまず、「もしあなたが歯医者のチェアに座って『お任せします』と気軽に口にしているなら、確実に後悔する未来が待っている」と強く警鐘を鳴らす。その理由として、歯科治療には唯一絶対の正解はなく、患者一人ひとりの価値観によって最適な治療法が異なる点を挙げた。「患者の価値観が定まらない限り、プロであっても最適な治療を選択できない」と、医師任せの姿勢がもたらすリスクを解説した。



さらに、歯科治療には「安い・早い・噛める・美しい・歯が残る・長持ちする」という全ての条件を満たす「魔法の治療は存在しない」と断言。何かを得るためには何かを諦めなければならない「トレードオフの関係」にあると指摘する。その上で、患者が受診前に決めておくべき7つの基準として「費用」「機能性」「快適性」「見た目」「治療期間」「歯の保存」「予後」を提示した。



特に多くの人が勘違いしがちなのが「歯の保存」と「予後（将来の健康）」の関係だという。前岡先生は「歯を無理に残すことと、将来の健康はトレードオフになることが頻繁にある」と説明。無理な保存がかえって周囲の健康な歯を巻き添えにしたり、全身の健康リスクを高めたりする場合があると語り、最高の医療を受けるための第一歩は「あなたが決めることから始まる」と結論付けた。最後に、後悔のない治療への最短ルートとして、7つの基準の中から「絶対に譲れないトップ3」を自分で決めて主治医に伝えるよう呼びかけた。