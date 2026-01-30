Image: Grateful Import

道具がきちんとお手入れされていないと、能率が悪いだけでなく、ケガにつながる可能性もあります。

包丁などの刃物なら、なおさら。切れ味の悪い包丁で肉を切ろうとして、力任せにギコギコやっていると、うっかり指を切ってしまうことだってあり得るのです。

そこで、ローリング式の刃研ぎツール「刃之匠」。手順がシンプルな仕様なので、コロコロと転がすだけで、刃の状態に合わせて切れ味の改善を狙えます。

砥石のほうをスライドさせる逆転の発想

Image: Grateful Import

一般的な砥石は、刃を適切な角度にキープしながら一定の速度で砥ぐ必要があり、使い方に慣れていないとうまく扱えないという気難しさがあるもの。

この点、「刃之匠」は発想が真逆。

まず包丁をマグネット付きのガイドに固定し、砥石が取り付けられたローラーを刃に当ててまっすぐ転がすだけ。角度調整に気を取られることがないので、難しい手技が不要というわけです。

GIF: Grateful Import

固定する角度は5°〜30°の範囲で、6段階調整に対応しているので、繊細な刺身包丁からタフなアウトドアナイフまで、いろいろな刃物を適切に研ぎ上げることができます。

わずか1〜2分のイージーケア

Image: Grateful Import

手軽に使えるので、ちょっと切れ味が悪くなったと思ったらすぐに刃を研げるのがポイント。

ステンレスや低炭素鋼の包丁なら、片面あたり5〜8回往復させるだけでOKなので、両面研いでもかかる時間はたったの1分程度。硬い高炭素鋼の刃物でも約2分程度が目安となっていますので、気になるときにサッと仕上げられます。

Image: Grateful Import

砥石を水に浸す手間も、細かく位置を変えながら研ぐ面倒もありません。

荒砥用の400番手、中砥用の800番手、仕上げ用の1000番手と3種類の砥石プレートが付属していますので、うまく使い分けましょう。

また、砥石は荒砥と中砥がダイヤモンド砥石、仕上げ用がセラミック砥石を使っているので摩耗しにくく、長く使える点も助かります。

調理をストレスフリーに

GIF: Grateful Import

実際にトマトを切っている様子は、ご覧のとおり。研いだ後は断面も美しく、気持ちいいくらいに薄切りできています。

鋭い切れ味を取り戻せば、むしろ力を入れないほうがスバッと切れるので、力任せになりにくい、という意味で扱いやすさにつながります。調理ストレスの軽減に役立つはずです。

本体はアルミ合金製でしっかりとした重量感があり、アルマイト加工によってサビにも強い「刃之匠」。

本体はアルミ合金製でしっかりとした重量感があり、アルマイト加工によってサビにも強い「刃之匠」。

目指すのは、スッと刃が入る気持ちよさ。

Image: Grateful Import

Source: machi-ya