【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２８日の記者会見で、米経済は「驚くほど強い」と述べ、追加利下げに慎重な見方を示唆した。

人工知能（ＡＩ）への旺盛な投資が追い風になっている。市場では当面の利下げ観測が後退したが、トランプ大統領の利下げ圧力を退けた形で対立が今後深まる恐れがある。

「個人消費は底堅く、設備投資も拡大を続けている」。パウエル氏は会見で、景気を刺激する利下げを急がない理由をこう説明し、「ＡＩデータセンター（への投資）の恩恵を受けている」と重ねた。国際通貨基金（ＩＭＦ）が今月公表した今年の経済成長率見通しもＡＩ投資を反映して２・４％となり、前回予想から０・３ポイント上方修正していた。

一方でパウエル氏は「堅調な経済と弱含む労働市場には乖離（かいり）がある」との懸念も示した。雇用の下振れリスクは低下したと分析したが、就業者数の伸びは減速傾向が続く。会見ではＡＩと雇用の関係に繰り返し言及し、「短期的にはＡＩによって仕事が失われる可能性がある」と語った。

物価に関しては、年内に関税による価格上昇がピークに達すると想定し、「そうなれば金融政策の緩和を示唆できるだろう」との見方を示した。

中間選挙に向けてトランプ氏が価格高騰を問題視する住宅部門は「依然として低調だ」と説明した。トランプ氏は高止まり状態の住宅ローン金利を低減するために、利下げが必要との主張を展開する。トランプ氏が今回の据え置きについて批判を強める恐れもある。

英研究機関オックスフォード・エコノミクスのマイケル・ピアース氏は「経済は堅調で金利は６月までは据え置くだろう。ＦＲＢを左右する最大の問題は、（トランプ氏の圧力による）外部要因だ」と指摘する。