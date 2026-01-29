レイソルに“新風”吹きし。同僚たちを驚かせるほど勤勉な大卒ルーキー「変人扱いされています(笑)」
東洋大からDF山之内佑成、明治大からMF島野怜といった世代屈指の大卒プレーヤーを迎え入れた今季の柏レイソル。彼らに続いて最後に内定が発表されたのが、慶應大から加わったMF角田惠風だ。
左右両足での遜色ないキックを武器とする角田。昨年には、その左右両方の足で直接FKを叩き込むなど、精度は折り紙つきだ。大学時代にはゲームメーカーとして攻撃の中軸を担い、昨年、柏に練習参加した際にはシャドーでプレー。そのために本人も加入後は同ポジションでの起用を想定していたようだが、今季のキャンプでは主にボランチで指導を受けている。
「今までと少し違った感覚があるので、アジャストするのに難しさは感じています。それでも日々の練習で学ぶものが出てくるので充実したキャンプを送れていますね」
実際に横浜F・マリノスユースに在籍していた高校時代にはボランチでプレーしていたようで、その感覚を取り戻せれば１年目からでも十分に活躍できるだろう。自身もトップ下よりも「上のレベルに行くならボランチだなと思っていました」と冷静に分析。小西雄大や山田雄士のような中盤でさばきつつ、運動量豊富に攻守両面で絡んでいけるボランチ像を描く。
「前目のポジションでは、やはりフィジカルも優れた選手でないと世界のトップでは戦えないと考えています。攻守に渡ってハードワークしながら関わり続けられる特長もボランチのほうが活きると思っているので、このポジションでチャレンジしたいです」
また、学生時代の評定はほぼ満点だった勤勉さも取り柄のひとつ。勉学との文武両道で歩んできた学生生活を経て、サッカーに真摯に取り組める環境に幸せを感じているという。
「サッカーだけができて、それをサポートしてくれる人がいるのは、自分が望んでいた理想的な環境です。なので、少しでも空いている時間があれば自分のパフォーマンスを上げることをしたいんです」
そんな大卒ルーキーの真面目さを表すエピソードがある。たとえ練習時間外だとしても、普段から暇さえあれば体幹トレーニングに取り組み、汗を流しているというのだ。その影響からかチームの移動時にも黄色の練習着を着ているため、同僚たちからは「いつまで練習着を着ているんだ」と突っ込まれているようだ。
キャンプでは誰よりも最後まで練習に打ち込み、終われば物足りなさを口にするほど。練習のしすぎでチームメイトからも「変人扱いされています」と笑った37番の愛称は「カゼ」。大学時代から呼ばれているその名の通り、リカルドレイソルに“新たな風”を吹かせてくれることだろう。
取材・文●藤井圭
