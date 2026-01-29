石井亮次『R-1グランプリ2026』準決勝進出【進出者一覧】
『R-1グランプリ2026』準決勝進出者が29日に発表。TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』を担当している、フリーアナウンサーの石井亮次が突破した。
【写真】ふかわりょう、紺野ぶるまも…準決勝進出者 一覧
『R-1グランプリ2026』は史上最多の6171人がエントリー。「とにかく面白いピン芸」というたった1つの審査基準で若手からベテランまでが第24回大会の『R-1グランプリ』王者の称号と優勝賞金500万円を目指して、熱い戦いを繰り広げている。
準々決勝は28日に全日程を終了し、準決勝へ進出する35人の挑戦者が発表された。準決勝は2月15日に東京・NEW PIER HALLで開催され、決勝に進出する９枠をかけた戦いが行われる。今年も、2018年のR-1王者である濱田祐太郎が先輩のはりけ〜んずとともに司会を務める。注目の準決勝の模様はFANYオンラインにて生配信、さらに全国15館の映画館でライブビューイングが決定した。
TVerでは『R-1グランプリ』ページがオープンしており、準決勝同日の午後7時ごろより行われる決勝進出者発表会見は、TVerスペシャルライブで無料生配信される。
＜準決勝進出者＞
計35人(※エントリー番号順)
ヒロ・オクムラ、メガネロック大屋、真輝志、惹女香花、ZAZY、kento fukaya、栗尾真理、石井亮次、あぁ〜しらき、ホロッコ・こまり、島田珠代、紺野ぶるま、かが屋・賀屋、ふかわりょう、しんや、おしみんまる、ななまがり・初瀬、ななまがり・森下、チャギントン、うちまつげ・内間、サツマカワRPG、さすらいラビー・中田、ナカヤ、ルシファー吉岡、ネコニスズ・ヤマゲン、エアコンぶんぶんお姉さん、トンツカタン・お抹茶、カラタチ・前田、渡辺銀次、ヨネダ2000・誠、今井らいぱち、中野なかるてぃん、九条ジョー、キンタロー。、中山功太
