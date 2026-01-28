Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、超薄型・高出力・3台同時に充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Pro 65W GaN 薄型急速充電器」がお得に登場しています。

UGREEN Nexode Pro 充電器 65W 3ポート(2USB-C+1USB-A)【当社比最薄65W 急速充電器 15mm】PSE認証済 PD 新生代GaNInfinity™チップ＋UGREEN独自Airpyra技術 type-c 折り畳み式 PD3.0/QC4+/PPS/SCP規格対応 MacBook/ノートPC/iPad/iphone17/16/15/14/13/12シリーズ対応 4,150円 （36％オフ）

持ち運びの利便性とパワフルさを両立！ UGREENの高出力チャージャーが過去最安値で登場

UGREENの「Nexode Pro 65W GaN 薄型急速充電器」は、薄型×高出力×複数ポートという理想的なバランスを実現したアイテム。今なら36％オフの4,150円と過去最安で販売中です。

USB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つの合計3ポートで、スマートフォン・タブレット・イヤホンなど複数機器を同時に充電できます。

単体使用時は最大65Wで急速充電に対応しているため、MacBook AirやiPadなどの比較的大きなデバイスの充電も可能です。

MacBook Airを2.1時間 、MacBook Pro13を約1.8時間、iPhone11を約1.8時間と短時間で急速にフル充電でき、外出先でノートPCを急速に復活させたい人にもおすすめですよ！

超スリム＆コンパクト設計で持ち運びもラクラク

UGREEN独自のスタッキング技術「Airpyra™」と「GaNInfinity™（次世代窒化ガリウム）チップ」を組み合わせ、驚異的な薄さ（厚さ約14.5mm〜15mm）を実現。

家具・家電の裏側や狭く挿しづらい場所のコンセントでも使用できる点も、嬉しいポイントです。

バックやポーチにもすっぽり収納できるので、旅行や出張など持ち運びにも最適。

スマホ・タブレット・ノートPCまで充電できて、持ち運びの利便性とパワフルさを両立したい人にピッタリの本アイテムは、要チェックです。

なお、上記の表示価格は2026年1月28日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「Amazon スマイルSALE」