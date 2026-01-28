Photo: す〜子

夜道を歩くとき、これまではスマホのライトをつけて歩いていました。

でも片手がふさがるせいで、傘を持っていたり買い物バッグをぶら下げていたりすると、何かと不便で。

足元ばかり照らしていると、車や自転車から自分の存在が見えにくいこともあり、お散歩に最適なライトを探していました。

夜道の相棒「LEDクリップライト」

ムサシ「護衛さんライト」

そんなとき見つけたのがこちら、「護衛さんライト」というなんとも頼もしくてかわいい名前のLEDクリップライト。

見た目は小さなマシュマロのようなのに、これが想像以上に心強い“夜道の相棒”になってくれたんです。

バッグや服に挟むだけ

クリップタイプになっていて、バッグの持ち手やポケットのふちに挟むだけでOK。

スイッチをタッチすると、柔らかく広がる光がパッと灯ります。

まぶしすぎず、でもしっかり足元を照らしてくれるから、夜道でも安心感がぐっと増すんですよね。

手ぶらのときは、上着のポケットにもよくつけます。クリップも強力で、何かの拍子に落ちることは滅多にありません。

なにより、両手が自由になるのが最高。

犬のリードを持っていたり、傘を持ったり、スマホを操作したり。「片手ライトあるある」なストレスが一気に解消されました。

“護衛さん”の名にふさわしい頼もしさ

自分の視界を明るくするという目的もありますが、車や自転車から自分の存在をしっかり知らせてくれるのがいいなと思っています。遠くから見ても、光がちゃんと届きます。

明るさは2段階＋点滅モード付き。暗い夜道でも、周囲の状況に合わせて調整できるのがうれしいです。

見た目が控えめだから、昼間はバッグにつけっぱなしでも違和感なし。

大げさじゃないけど、ちゃんと心強い

暗くなるのが早くなる季節、仕事帰りや塾帰りの道でも、日頃からバッグにそっと挟んでおくだけで安心感が違います。

かわいいカラーのあるので、子どものランドセル用や、夫のランニング時にも買い足そうかなと考えていますよ。

