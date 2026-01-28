「フランスで急速に頭角を現した」リーグ・アン全試合出場の日本代表が現地で評価爆上がり！「ストライカーが対戦したくないタイプのDF」「ファンは無意識のうちに崇拝している」
リーグ・アンのル・アーブルに所属する日本代表DF瀬古歩夢が現地で高評価を受けている。
この25歳DFは昨年の夏にスイスのグラスホッパーを退団。フリーでル・アーブルに加入した。１年目から主力として活躍しており、ここまで開幕からリーグ戦全19試合に出場。CBが本職ではあるものの、守備的MFとしてもプレーしており、“二刀流”でチームに貢献している。
そんな瀬古をフランスメディア『Footmercato』は、「セコは、ル・アーブルの鉄壁の砦だ。昨夏、グラスホッパーから加入した彼は、キープレーヤーとしての地位を瞬く間に確立した。本職のセンターバックであれ、ボランチであれ、この日本代表選手は素晴らしいプレーを見せている」と絶賛する。
「ル・アーブルのリーダーだ。ほんの数か月前までは世間に知られていなかったが、フランスリーグで急速に頭角を現した。クラブ史上初の日本人選手は、今やチームの強さを体現する存在だ。
そして最後には「セコは、ストライカーが対戦したくないタイプのディフェンダーであり、ファンはしばしば無意識のうちに彼を崇拝している」と綴っている。
ル・アーブルで代えの利かない存在になりつつある瀬古。欧州初挑戦ながらフランスの地でハイパフォーマンスを続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
この25歳DFは昨年の夏にスイスのグラスホッパーを退団。フリーでル・アーブルに加入した。１年目から主力として活躍しており、ここまで開幕からリーグ戦全19試合に出場。CBが本職ではあるものの、守備的MFとしてもプレーしており、“二刀流”でチームに貢献している。
そんな瀬古をフランスメディア『Footmercato』は、「セコは、ル・アーブルの鉄壁の砦だ。昨夏、グラスホッパーから加入した彼は、キープレーヤーとしての地位を瞬く間に確立した。本職のセンターバックであれ、ボランチであれ、この日本代表選手は素晴らしいプレーを見せている」と絶賛する。
「ル・アーブルのリーダーだ。ほんの数か月前までは世間に知られていなかったが、フランスリーグで急速に頭角を現した。クラブ史上初の日本人選手は、今やチームの強さを体現する存在だ。
そして最後には「セコは、ストライカーが対戦したくないタイプのディフェンダーであり、ファンはしばしば無意識のうちに彼を崇拝している」と綴っている。
ル・アーブルで代えの利かない存在になりつつある瀬古。欧州初挑戦ながらフランスの地でハイパフォーマンスを続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…