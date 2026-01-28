「フランスで急速に頭角を現した」リーグ・アン全試合出場の日本代表が現地で評価爆上がり！「ストライカーが対戦したくないタイプのDF」「ファンは無意識のうちに崇拝している」

「フランスで急速に頭角を現した」リーグ・アン全試合出場の日本代表が現地で評価爆上がり！「ストライカーが対戦したくないタイプのDF」「ファンは無意識のうちに崇拝している」