Photo: ヤマダユウス型

自宅でも会社でも移動時でも、100点の通話を相手にお届け。

何事においても、快適な環境であるに越したことはありませんよね。片付けられた部屋や整頓されたデスクは、プライベートでも仕事でも生産性をアップさせてくれるものです。

では、通話においての快適性とは一体なんぞや？ 最近はリモート会議も一般的になってきましたし、仕事で通話をする人も少なくないでしょう。

これって言いかえると、快適な通話環境を用意できればそれだけ仕事も快適に、ラクになると思いませんか？

Photo: ヤマダユウス型

この「MAGIC MIC III」は、快適な通話体験をとことん突き詰めたヘッドセット。音質はもちろん、付け心地や持ち歩きなども考慮された「通話が多い人の相棒」に相応しいガジェットなのですよ。

耳にマシュマロ当ててます？

まず驚いたのがイヤーパッドの柔らかさです。マシュマロを思わせるフニフニした手触りで、すんごい心地良い…！

カバーとなるレザーもスベっとした手触り、装着した際の快適さが指先から伝わってきます。「MAGIC MIC III」はヘッドホンではなくオンイヤー型ヘッドセットですから、装着感の追求もヘッドホンのそれとは異なるアプローチなのが面白い。

それから、とても軽量です。本体重量はたった88gしかありません。もはや帽子と変わらない重量感ですね。ヘッドバンド部には湾曲したゴムがあり、髪の毛の上でも滑ったりズレたりしにくいです。

Photo: ヤマダユウス型

同梱物はこんな感じ。「MAGIC MIC III」本体のほか、専用のキャリーポーチ、充電スタンド、USBドングル＆USB-C / USB-Aアダプター、充電ケーブルが付属。そう。このヘッドセット、Bluetooth接続だけでなく、ドングルを使った接続もできるのです。ドングルを使うメリットは、Bluetoothよりも安定した通信と、より強固なセキュリティにあります。

Bluetoothで1台、ドングルを使って1台の合計2台マルチポイント接続も可能。例えばPCでオンラインMTGに参加中、どうしても出なくてはならない電話がスマホにかかってきても、すぐに接続を切り替えて通話できる。これはありがたいですよね。

Photo: ヤマダユウス型

専用のキャリーポーチを使って持ち運びもラクラクです。これほど軽ければ、持ち歩きのストレスは一切無し。ハウジング部分は90度回転するので、ポーチに入れる際は厚みを抑えることもできます。バッグにサっと入れておいても良いし、リモート会議が多い人なら首に掛けっぱなしでもヨシ。

騒がしい場所からもクリアな声をお届け

Photo: ヤマダユウス型

ヘッドセットはマイクの性能も重要。「MAGIC MIC III」は6300万を超えるノイズパターンを学習したAIマイクを搭載しており、高いノイキャン性能が持ち味です。

内蔵されたDSP（Digital Signal Processor）が周囲の騒音をリアルタイムに認識し、ノイズのみを的確に除去。駅のホームやカフェ、騒がしいオフィスからの通話であっても、相手方にはクリアな声をお届けできるワケです。

Photo: ヤマダユウス型

実際にどれだけノイズがカットできているのか確かめるべく、雑踏の音源を流しながら通話してみました（スマホからYouTubeの雑踏のBGMを再生）。

結果ですが、通話している僕が「わりと騒がしい」と感じた音量であっても、相手方には騒音は聞こえず。スマホの音量を最大にしてマイクに近づけて、ようやく相手方に騒音が聞こえたというレベルです。これはすごいノイキャン力だ！

Photo: ヤマダユウス型

ちなみにヘッドセットのマイクはこれくらい可動します。マイクを上に跳ね上げると声は聞こえなくなるので、簡易ミュート的に使えますね。逆に「MAGIC MIC III」を首掛けしてマイクを使いつつ、音声はPCやスピーカーorイヤホンから出すといった設定も可能です。

Photo: ヤマダユウス型

すなわち、周囲の騒がしさを考慮せずに通話ができる。

「相手に自分の声がちゃんと届いてるかな」という懸念が不要になるので、心理的にグッとラクになります。心配無用で通話できる安心感、偉大ですよ。

充電スタンドでさらに使いやすく

Photo: ヤマダユウス型

最後に付属の充電スタンドについてご紹介。面白い形状をしていますが…。

Photo: ヤマダユウス型

こんな風に差し込んで、ヘッドセットを固定します。スタンド上で充電もできるので、わざわざヘッドセットに直接USB-Cケーブルを差す必要がありません。見た目もプロっぽいですし、自宅で使うならこのスタイルがオススメ。

Photo: ヤマダユウス型

スタンド左側の充電用の端子をPC接続して給電すれば、ハブにもなります。例えば、中心のUSB-Aにはマウス用のドングル、右側のUSB-CポートはMAGIC MIC IIIの専用ドングルなんて使い方も可能。PC周りをスッキリ使えます。

通話の不安を、魔法のように解決

Photo: ヤマダユウス型

本格的なヘッドセットよりも軽やかな見た目なのも、「MAGIC MIC III」の魅力でしょう。マイクを跳ね上げればオンイヤーヘッドホンのようにも見えるので、首に掛けっぱなしでも違和感なく過ごせます。通話が多い職種の人にとってはありがたいはず。

MAGIC MIC IIIは1/30（金）19:00より、CoSTORYにてクラウドファンディングを実施予定。数量限定の割引プランも用意されています。

・超早割：25%OFF 50台（1月下旬以降順次） ・早割：20%OFF 300台（1月下旬以降順次） ・GIZMART割：15%OFF 1000台（1月下旬以降順次）

生活音や周辺の環境音が気になって、通話に集中できない。もしそんな悩みがあるのなら、「MAGIC MIC III」が全て解決します。快適な通話は、生産性向上に直結するに違いありませんよ。