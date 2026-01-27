ジェーシービー（JCB）は、東京ディズニーランドの貸切イベントに招待するキャンペーン「JCB MAGICAL Christmas 2026」を2025年12月5日から6月15日まで実施している。

事前にエントリーしたJCBマーク付きカードでの利用合計金額1万円（税込）を1口として抽選し、利用金額が増えるほど抽選口数が増える。貸切招待2名コースではトイ・ストーリーホテル宿泊と招待券を50組100名、招待券のみを2,450組4,900名に、貸切招待4名コースでは招待券4枚を2,000組8,000名に用意する。

このほか、東京ディズニーランドか東京ディズニーシーのいずれかを選んで入園できる、東京ディズニーリゾートパークチケットが当たるコースを1,000組2,000名分設定する。東京ディズニーランド完全貸切には入場できない。

貸切イベントは12月4日午後7時半から10時半まで東京ディズニーランドで実施し、招待券は4歳以上1人につき1枚必要。宿泊付きプランの宿泊日も同日で、現地までの交通費は当選者負担。

当選者には10月下旬に当選通知または賞品発送で案内する。対象外となるJCBプリペイドなど一部カードを除き、本会員カードと家族カード、同一口座の法人カードの利用金額は合算して集計する。同時期の他の抽選式キャンペーンと重複して当選することはない。