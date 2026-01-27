衆議院議員選挙が27日公示され、大分県内3つの選挙区にあわせて12人が立候補し、12日間の選挙戦がスタートしました。

【写真を見る】衆議院選挙公示 大分県内3選挙区に12人が立候補 12日間の選挙戦スタート

大分1区に立候補しているのは届け出順に、堤淳太さん（47）国民・新、衛藤博昭さん（46）自民・新、野中しんすけさん（39）参政・新、吉良州司さん（67）無所属・前、山下魁さん（49）共産・新のあわせて5人です。

大分2区に立候補しているのは届け出順に、広瀬建さん（52）自民・前、吉川元さん（59）中道・前の2人です。

大分3区に立候補しているのは届け出順に、野中貴恵さん（41）参政・新、岩屋毅さん（68）自民・前、小林華弥子さん（58）中道・新、平野雨龍さん（31）無所属・新、岩永京子さん（64）保守・新のあわせて5人です。

県選管によりますと、26日現在の大分県内の有権者数は92万560人となっています。衆院選の期日前投票は28日から始まります。

また、最高裁判所裁判官の国民審査も告示され、期日前投票は2月1日からとなっています。

投票と開票はいずれも2月8日に行われます。