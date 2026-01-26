粧美堂は1月26日、同社が販売している「コロロ うるおいハンドクリーム」について、誤飲や誤食に注意するよう呼びかけました。

見た目が菓子に似ていることから、食品と間違えてしまう可能性があるとしています。

この商品は、UHA味覚糖の人気グミ「コロロ」をモチーフにしたハンドクリームで、2025年11月から販売されています。

菓子のパッケージイメージを活かしたデザインが特徴ですが、その見た目が「コロロとそっくり」なことから、特に子どものいる家庭では誤って口にしてしまうのではないかと、発売当初からSNSでは心配する声が上がっていました。

粧美堂によると、パッケージの表面と裏面には「この商品は食べられません DO NOT EAT」という注意書きを記載し、キャップ部分にも「たべられません」と表示しているとのことです。一方で、デザイン上「コロロ」のイメージを大切にしているため、「食品と誤認される可能性がございます」と、誤認の可能性を認めています。

こうしたことから、今回あらためて購入者に対し、保管場所に気を配るよう呼びかけました。特に小さな子どもがいる家庭では、子どもの手の届かない場所に保管するなど、より一層の適切な管理が求められています。

また、誤って口に含んでしまった場合には、すぐに口をすすぎ、水で吐き出すよう案内しています。加えて体調に異変を感じたり、不安がある場合には、医療機関を受診することが推奨されています。

