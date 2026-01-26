医師として患者を診察しながら、芸人として舞台やメディアで人を笑わせる――。

しゅんしゅんクリニックP（しゅんP）さんは、医師と芸人という2つの肩書を行き来しながら、独自のキャリアを築いてきました。

医療の現場で働く中で、お笑いへの憧れから芸人の道へ。当時について、本人は「本当にギリギリの選択だった」と振り返ります。

インタビュー前編では、現在の働き方から、医者芸人が誕生するまでの道のり、そして特別なキャリアに踏み出した決断の背景を伺いました。

曜日で区切る医者芸人の1週間

――医者芸人のしゅんPさんは、今はどういったペースで働いていますか？

基本的に 火曜・水曜・木曜は医者として勤務をして、それ以外は芸人の仕事をしています 。芸人の仕事がないときが、自然と休みになっています。

――具体的には、それぞれどんなことをするのでしょう？

医者としては、開業医のクリニックで内科医として働かせてもらいながら、たまに皮膚科や整形外科の患者さんも診ています。また、スポットで入れる健康診断の結果説明の仕事などもしています。

芸人としては、学園祭などの営業に行ったり、自分が定期的に開催している新ネタライブなどの舞台に立ったり。また、テレビやラジオへの出演、YouTubeチャンネルも運営しています。

――最近、冠番組もやられていましたね。

そうなんです！ 3回分のパイロット版ですが、昨年11月にBSよしもと初の医療バラエティー『しゅんしゅんクリニックPの医学のイ』をやらせてもらいました。

自分が医者になるまでの道のりを話したり、腎臓がんの手術を経験しているオズワルドの畠中くんをゲストに招いたりして、すごく楽しい収録でした。

＜しゅんしゅんクリニックPの医学のイ （BSよしもと）＞

一般的なお医者さんだと、どうしても難しい言葉を使ってしまいますし、MCをしながら芸人さんと話すのは難しい。そういう意味でも、自分にしかできない番組だったと思います。

――2つの仕事を同時に行うのは、スケジュールの管理が大変ではないですか？

週に5日間働いているお医者さんや、会社員さんと比べたらだいぶ自由だと思います。

ただお笑いの仕事は、急にバラシになることもあるので、その調整は難しいですね。医者を優先する曜日でも、テレビの大きな仕事が入ることもあるので、難しく感じます。

医者芸人が誕生するまで

――キャリアの流れについても教えてください。医師と芸人、どちらを先に志したのですか？

医師の方が先です。父親が医者なので、中学生ぐらいからなんとなく「なるのかな？」とは思っていました。授業で将来なりたいものを調べるときも、“医者のなり方”を調べていた気がします。

――大学は群馬大学の医学部に進学されています。受験勉強は大変ではなかったですか？

高校の最後は、一日12時間から15時間は勉強していました。

でも、僕はバンドで売れたいとも思っていたんですよ（笑）。高校3年生の夏休みまでは、中学からの同級生と組んでいたバンドで、ライブハウスにも出ていました。

――その頃から、二刀流だったんですね。そこから芸人を志したのは、いつ頃だったのでしょうか。

大学2、3年生の20歳前後ですね。

恥ずかしいんですけど、当時付き合っていた彼女がお笑い好きだったんです。僕は、テレビに出ている人だけが芸人だと思っていたんですけど、その子に「若手芸人」の存在を教えてもらって、舞台やオーディションで戦う姿が“めちゃくちゃかっこいい”と思いました。

『爆笑オンエアバトル』や、『M-1グランプリ』にもはまって、2003年のM-1で優勝したフットボールアワーさんに憧れるようになりました。

――それからすぐに、芸人になったのですか？

いえ、NSC（吉本総合芸能学院）をネットで調べて行こうと思ったのですが、勇気が出なかったんです。

そのまま大学で勉強を続けて、とりあえず研修医の試験を受けました。結果的に、第一希望の東京の病院に受かり、「東京に行けるのなら、これはNSCに行けってことじゃないか」と思いました。

――それでNSCへ行くことができた？

いえ、それでもまだ踏み切る勇気は出なかったんです（笑）。まずは研修医として2年間働きながら、「芸人への憧れ」を募らせていました。

研修医を終えて、ようやくNSCに入学することができたんです。

芸人の道へ踏み出すのは「本当にギリギリの選択だった」

――NSCに27歳で入学されたということは、芸人としての一歩を踏み出すのに、7年間ほどかかったんですね。

めちゃくちゃ葛藤がありました。研修医時代は毎晩『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』や『ゴッドタン』などのお笑いを見て、芸人になりたい気持ちを高めて……。

次の日の朝、シャワーを浴びたり支度をしたりしているときに「俺はなんて考えをしているんだ。そんなんダメだよな」と我に返る。毎日、それを繰り返していました。

――どのタイミングで、決断できたのでしょう？

研修医は忙しくて、願書を出しに行く時間もなかったんです。でもあるとき、たまたま病棟の患者さんを別の病院に転院させることになり、付き添いで外出できました。

その帰りに郵便局に寄れたので、それがなければ行けていなかった。「ああ、これが自分の人生なんだな」と諦めていたかもしれません。

――それだけ勇気のいることだったんですね。

本当にギリギリの選択だったと思います。

でも、 研修医で大変だったときにお笑いに救われていたので、芸人への憧れが消えることはありませんでした 。

それと研修の現場で、亡くなる方を多く見ていたこともあったと思います。僕の好きなONE PIECEにも「死んだらみんな骨だけだ」というセリフがあるんですが、一生に一度しかないのなら、飛び込んだほうが人生は面白いんだろうなと思いました。

覚悟を決めるというより、 「そっちのほうが面白いじゃん、決められたルールを破るほうがかっこいいじゃん」 という感覚で、最後は決断できました。

――しゅんPさんのように「ひとつのキャリアの枠にとらわれない生き方」を応援したい気持ちはありますか？

そうですね。個人的にはいろんな人生があってもいいと思うので。他人がやいやい言うことでもないのかなと思います。

僕がこういうふうに活動することで、実は医者芸人が少しずつ増えているんですよ。学生のときに僕をテレビで見て、「そういう生き方もいいんだ」と思って芸人になってくれた子もいます。それはすごく嬉しいですよね。

逆に言うと、医者の数を減らしてしまっているので、このご時世でいいのかなとは思いますが（笑）。

――しゅんPさんのように複数のキャリアを持ちたいと考えている人に、背中を押すメッセージをお願いします！

僕自身は医者と芸人の2つのキャリアがあるからこそ、仕事をいただけたり、ありがたがってもらえたりしている面があります。それは、ひとつのキャリアに特化する人にはない、ものすごい強みだと思っています。

正直、なんとなく後ろめたさもあるんですよ。1個のことだけ専門でやっている人に申し訳ないと思うこともある。だからこそ、自分に言い聞かす意味でも言いたいのですが、複数のキャリアを持つことに引け目を感じず、自分の強みだと思って頑張ってほしいと思います。

後編では、二刀流ならではの苦労やメリット、そしてキャリアに迷う人への率直なアドバイスをお届けします。

プロフィール しゅんしゅんクリニックP しゅんしゅんクリニックP 医者芸人。1983年、前橋市出身。群馬大医学部卒。NSC（吉本総合芸能学院）東京校16期卒。2011年、漫才コンビ「フレミング」結成、16年解散、ピン芸人に。ダンスしながら医療あるあるを歌うリズムネタ「ヘイヘイドクター」で注目され、テレビや舞台、YouTube、学園祭などで活躍。最近は77歳の若手芸人「おばあちゃん」とのコンビ「医者とおばあちゃん」も話題。埼玉県内のクリニックなどに勤務。 X（旧Twitter） @fleming_miya Instagram @shun.miyamoto YouTube しゅんしゅんクリニックPチャンネル 公式HP しゅんP診療所 X（旧Twitter） @fleming_miya Instagram @shun.miyamoto YouTube しゅんしゅんクリニックPチャンネル 公式HP しゅんP診療所

取材・文：前多勇太

撮影：島崎雄史

編集：求人ボックスジャーナル編集部 内藤瑠那