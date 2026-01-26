東京・稲城市のよみうりランド内にオープンする、世界初となるポケモンの屋外常設施設『ポケパーク カントー』の内部が26日、報道陣に初公開されました。

1996年にゲームボーイのソフトとして誕生した『ポケットモンスター』通称：ポケモン。発売から今年で30周年を迎え、アニメをはじめゲームに登場するキャラクターたちのカードなどが日本のみならず世界中で愛されています。その世界観を体感できる『ポケパーク カントー』は、パーク内に約600匹のポケモンがいるということです。

『ポケパーク カントー』は大きく分けて2つのエリアに分かれています。1つは世界中のトレーナーとポケモンが集い、新たな出会いが生まれる街『カヤツリタウン』です。ここにはポケモンセンターがあり、かいふくマシンでポケモンが元気に回復する様子を見ることができます。その向かいには、フレンドリィショップがあり、冒険で疲れたトレーナーの回復のために、オリジナルドリンクなどが販売されます。

また、アトラクションも2つ設置。30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライド『ピカピカパラダイス』、そしてギャロップ・ポニータ・イーブイたちとともに、風船付きの椅子や車に乗って旅に出かけることができるメリーゴーランド『ブイブイヴォヤージュ』を楽しむことができます。

もう一つのエリアは『ポケモンフォレスト』。全長約500メートルあるこのエリアには、段差のある道や草むら、トンネルや山道など多彩な地形の中に潜む、ポケモンたちの生態を観察することができます。

ほかにもポケモンたちが登場するステージショーやパレード、またグリーティングなども体験できる『ポケパーク カントー』は2月5日（木）オープン予定です。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ ポケモン ・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。