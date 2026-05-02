動画サービス「ニコニコ」の祭典「ニコニコ超会議2026」が、4月25日から26日にかけて千葉・幕張メッセにて開催。日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)は、KIBUN PACHI-PACHI委員会の「PACHI-PACHI-7プロジェクト」の一環として、タレント・藤田ニコルがプロデュースしたブース「PARLOR NICOLE」を出展した。「PARLOR NICOLE」ではグッズが当たる抽選会も実施○藤田ニコル全面プロデュースのゴージャ