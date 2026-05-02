◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）世紀の一戦に臨む世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人が1日、都内で行われた公開計量に臨み、ともに一発でクリアした。勝者には史上初の3階級4団体統一王者テレンス・クロフォード氏（38＝米国）以来となる約1600万円の特製