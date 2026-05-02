予約をしたくてもなかなかできない。3か月待ちの名古屋の“凄腕料理人”に密着です。 【写真を見る】“冷蔵庫の余り物”が3時間で12品の豪華料理に! 予約3か月待ちの出張料理人 イタリアン･和食･スペイン料理…｢おいしいは当たり前｣ 「こんにちは～」 自宅に出張して料理を作ってくれる「出張料理人」カオリさん。 依頼者の自宅を訪れ、キッチンへ入ると、冷蔵庫をガサゴソ…Ｑ.冷蔵庫を見て何をしている？