愛知県蒲郡市のテーマパーク「ラグナシア」にて「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」を開催。

サンリオピューロランドの世界が再現された会場で、キャラクターやサンリオピューロランドについて知ることができるコーナーやバルーンフォトスポット・クロミ特設フォトスポットで写真撮影ができるコーナーが楽しめます☆

ラグナシア「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」

料金：1人500円（3歳未満は無料／小学生未満は保護者同伴）※別途ラグナシア入園券が必要です

開催期間：2026年2月21日（土）〜 6月21日（日）

※期間中、ラグナシア休園日あり（休園日はイベントも実施されません）

※2026年5月22日（金）〜5月24日（日）は、ラグナシア特別営業日のため、イベントは開催されません

開催時間：10:00〜17:00 ※閉園が17:00以前の場合は閉園1時間前までです

※営業時間が変更になる場合があります。来園の際はホームページにて確認ください

開催場所：ラグーナテンボス ラグナシア セロシアホール

主催：株式会社ラグーナテンボス

ラグーナテンボス ラグナシア セロシアホールにて、サンリオキャラクターとのコラボイベント「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」を開催。

サンリオピューロランドの世界が再現された会場では、キャラクターやサンリオピューロランドについて知ることができるコーナーやバルーンフォトスポット・クロミ特設フォトスポットで写真撮影ができるコーナーを楽しめます。

また、頭と体を使い、遊んで学べるデジタルテーマパークやピューロ縁日を開催。

さらに、土日祝日には2025年に大好評だったキャラクターグリーティングランドが実施されます。

2025年よりも拡大したグリーティングスペースで、ハローキティをはじめとした多くのサンリオキャラクターたちに会うことができるイベントです。

そのほか、「サンリオKAWAIIデパート」がオープンし、イベントオリジナルグッズをはじめ、サンリオキャラクターのグッズを多数販売。

また、園内のレストラン・ワゴン店舗では、サンリオキャラクターをイメージしたコラボメニューも販売されます☆

ようこそサンリオピューロランドへ

”かわいい”がぎゅっと詰まったアトラクション「ようこそサンリオピューロランドへ」

キャラクターやサンリオピューロランドについて詳しく解説しています。

バルーンフォトスポット／クロミ特設フォトスポット

存在感抜群な「ハローキティ」や

「ポムポムプリン」

「シナモロール」の大きなボアバルーンが登場！

さらに「クロミ」の特設フォトスポットでステキな写真を撮影することができます。

デジタルテーマパーク

「デジタルテーマパークは」頭と体を使い、遊んで学べるデジタルアクティビティ。

数字をつなげて遊ぶ「ナンバースプラッシュ」や

砂場体験が楽しめる「サンドパーティ」が設置されます

「サンドパーティ」では、虫めがねを使ってサンリオキャラクターを探すことができます。

キャラクターグリーティングランド

料金：3歳以上 1,000円

※小学生未満の方は付添人が必要／付添人も料金が必要です

開催日：土日祝日のみ

時間：1日4回（各回25分程度）

サンリオキャラクターたちと会えるグリーティングランド。

サンリオキャラクターたちと一緒に写真を撮影することができます。

※キャラクタースケジュール・開催時間は変更になる場合があるため、来園前に公式ホームページより確認ください

ピューロ縁日

料金：1回500円

必ず何かがもらえる「ピューロ縁日」

縁日ゲームに挑戦して景品をゲットすることができます。

グッズ

会場には「サンリオKAWAIIデパート」がオープン。

イベントオリジナルグッズをはじめ、サンリオキャラクターのグッズが多数販売されます。

※ラインナップは変更になる場合があります

サンリオキャラクターフェス アイシングクッキー

価格：1,188円（税込）

来場記念としてはもちろん、お土産にもおすすめのアイシングクッキー。

サンリオキャラクターのかわいいアートが使用されています。

サンリオキャラクターフェス アクリルキーホルダー

価格：770円（税込）

イベントのテーマアートを使用したアクリルキーホルダー。

スイーツを楽しむ姿や、気球に乗ったサンリオキャラクターたちがたっぷり描かれています。

サンリオキャラクターフェス えびせんべい

価格：540円（税込）

サンリオキャラクターたちと一緒に味わえるえびせんべい。

おやつタイムにぴったりな焼きお菓子です。

サンリオキャラクターフェス マシュマロ

価格：432円（税込）

「ハローキティ」や「マイメロディ」のお顔型気球船などをデザインしたマシュマロ。

「タキシードサム」や「みんなのたあ坊」「ウサハナ」「ぽこぽん日記」たちの姿も☆

サンリオキャラクターフェス ミニタオル

価格：各880円（税込）

デイリーに活躍してくれるミニタオルにも、沢山のサンリオキャラクターをデザイン。

サンリオキャラクターたちの心和むアートがポイントです。

コラボメニュー

イベント期間中、園内のレストラン・ワゴン店舗ではサンリオキャラクターをイメージしたコラボメニューを販売。

コラボメニューを注文された方には、1品につきステッカーが1枚プレゼントされます。

※プレゼントの絵柄は選べません。（全6種類）

※実施内容は変更になる場合があります

シナモロールのシナモンチュリトス／ハローキティのアップルパイ風チュリトス

「ハローキティ」と「シナモロール」のモナカをのせたチュリトス。

「ハローキティ」はアップルパイ風、「シナモロール」はシナモン味に仕上げられています。

クロミの飲むチョコレートパフェ／マイメロディの飲むいちごパフェ

「マイメロディ」と「クロミ」をイメージしたデザートドリング。

「マイメロディ」はいちごパフェ風、「クロミ」はチョコレートパフェ風の味わいに仕上げられています。

サンリオピューロランドの世界が再現された会場で実施される、アトラクションや縁日。

ラグナシアにて2026年2月21日より開催される「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」の紹介でした☆

※画像は全てイメージです

