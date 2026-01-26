ピューロランドの世界を再現！ラグナシア「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」
愛知県蒲郡市のテーマパーク「ラグナシア」にて「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」を開催。
サンリオピューロランドの世界が再現された会場で、キャラクターやサンリオピューロランドについて知ることができるコーナーやバルーンフォトスポット・クロミ特設フォトスポットで写真撮影ができるコーナーが楽しめます☆
ラグナシア「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」
料金：1人500円（3歳未満は無料／小学生未満は保護者同伴）※別途ラグナシア入園券が必要です
開催期間：2026年2月21日（土）〜 6月21日（日）
※期間中、ラグナシア休園日あり（休園日はイベントも実施されません）
※2026年5月22日（金）〜5月24日（日）は、ラグナシア特別営業日のため、イベントは開催されません
開催時間：10:00〜17:00 ※閉園が17:00以前の場合は閉園1時間前までです
※営業時間が変更になる場合があります。来園の際はホームページにて確認ください
開催場所：ラグーナテンボス ラグナシア セロシアホール
主催：株式会社ラグーナテンボス
ラグーナテンボス ラグナシア セロシアホールにて、サンリオキャラクターとのコラボイベント「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」を開催。
サンリオピューロランドの世界が再現された会場では、キャラクターやサンリオピューロランドについて知ることができるコーナーやバルーンフォトスポット・クロミ特設フォトスポットで写真撮影ができるコーナーを楽しめます。
また、頭と体を使い、遊んで学べるデジタルテーマパークやピューロ縁日を開催。
さらに、土日祝日には2025年に大好評だったキャラクターグリーティングランドが実施されます。
2025年よりも拡大したグリーティングスペースで、ハローキティをはじめとした多くのサンリオキャラクターたちに会うことができるイベントです。
そのほか、「サンリオKAWAIIデパート」がオープンし、イベントオリジナルグッズをはじめ、サンリオキャラクターのグッズを多数販売。
また、園内のレストラン・ワゴン店舗では、サンリオキャラクターをイメージしたコラボメニューも販売されます☆
ようこそサンリオピューロランドへ
”かわいい”がぎゅっと詰まったアトラクション「ようこそサンリオピューロランドへ」
キャラクターやサンリオピューロランドについて詳しく解説しています。
バルーンフォトスポット／クロミ特設フォトスポット
存在感抜群な「ハローキティ」や
「ポムポムプリン」
「シナモロール」の大きなボアバルーンが登場！
さらに「クロミ」の特設フォトスポットでステキな写真を撮影することができます。
デジタルテーマパーク
「デジタルテーマパークは」頭と体を使い、遊んで学べるデジタルアクティビティ。
数字をつなげて遊ぶ「ナンバースプラッシュ」や
砂場体験が楽しめる「サンドパーティ」が設置されます
「サンドパーティ」では、虫めがねを使ってサンリオキャラクターを探すことができます。
キャラクターグリーティングランド
料金：3歳以上 1,000円
※小学生未満の方は付添人が必要／付添人も料金が必要です
開催日：土日祝日のみ
時間：1日4回（各回25分程度）
サンリオキャラクターたちと会えるグリーティングランド。
サンリオキャラクターたちと一緒に写真を撮影することができます。
※キャラクタースケジュール・開催時間は変更になる場合があるため、来園前に公式ホームページより確認ください
ピューロ縁日
料金：1回500円
必ず何かがもらえる「ピューロ縁日」
縁日ゲームに挑戦して景品をゲットすることができます。
グッズ
会場には「サンリオKAWAIIデパート」がオープン。
イベントオリジナルグッズをはじめ、サンリオキャラクターのグッズが多数販売されます。
※ラインナップは変更になる場合があります
サンリオキャラクターフェス アイシングクッキー
価格：1,188円（税込）
来場記念としてはもちろん、お土産にもおすすめのアイシングクッキー。
サンリオキャラクターのかわいいアートが使用されています。
サンリオキャラクターフェス アクリルキーホルダー
価格：770円（税込）
イベントのテーマアートを使用したアクリルキーホルダー。
スイーツを楽しむ姿や、気球に乗ったサンリオキャラクターたちがたっぷり描かれています。
サンリオキャラクターフェス えびせんべい
価格：540円（税込）
サンリオキャラクターたちと一緒に味わえるえびせんべい。
おやつタイムにぴったりな焼きお菓子です。
サンリオキャラクターフェス マシュマロ
価格：432円（税込）
「ハローキティ」や「マイメロディ」のお顔型気球船などをデザインしたマシュマロ。
「タキシードサム」や「みんなのたあ坊」「ウサハナ」「ぽこぽん日記」たちの姿も☆
サンリオキャラクターフェス ミニタオル
価格：各880円（税込）
デイリーに活躍してくれるミニタオルにも、沢山のサンリオキャラクターをデザイン。
サンリオキャラクターたちの心和むアートがポイントです。
コラボメニュー
イベント期間中、園内のレストラン・ワゴン店舗ではサンリオキャラクターをイメージしたコラボメニューを販売。
コラボメニューを注文された方には、1品につきステッカーが1枚プレゼントされます。
※プレゼントの絵柄は選べません。（全6種類）
※実施内容は変更になる場合があります
シナモロールのシナモンチュリトス／ハローキティのアップルパイ風チュリトス
「ハローキティ」と「シナモロール」のモナカをのせたチュリトス。
「ハローキティ」はアップルパイ風、「シナモロール」はシナモン味に仕上げられています。
クロミの飲むチョコレートパフェ／マイメロディの飲むいちごパフェ
「マイメロディ」と「クロミ」をイメージしたデザートドリング。
「マイメロディ」はいちごパフェ風、「クロミ」はチョコレートパフェ風の味わいに仕上げられています。
サンリオピューロランドの世界が再現された会場で実施される、アトラクションや縁日。
ラグナシアにて2026年2月21日より開催される「サンリオキャラクターフェス in ラグーナテンボス」の紹介でした☆
※画像は全てイメージです
