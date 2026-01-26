¡Ö¶õ¤²È¡×¤Ç¡È1²¯±ß¡É¤òÈ¯¸«¡¢Ãæ¹âÀ¸¤é¤¬¡ÈÍ·¤Ö¶âÍß¤·¤µ¡É¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¡¡¸½¾ì¤Ï20Ç¯°Ê¾åÊüÃÖ¡Ä¡ÖÀàÅðºá¡×¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤«¡©¡ÚÊÛ¸î»Î²òÀâ¡Û
ºòÇ¯11·î¡¢²Æì¤ÎÃæ¹âÀ¸¤é16Ì¾¤¬¶õ¤²È¤Ç1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸½¶â¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ý¤Á½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Î¤¢¤ë»ö·ï¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£12·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ¡Âð¿¯Æþ¡×¤È¡ÖÀàÅð¡×¤ÎÈó¹ÔÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆáÇÆÃÏ¸¡¤¬Ãæ¹âÀ¸¤é¤òÆáÇÆ²ÈºÛ¤ËÁ÷Ã×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õ¤²È¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20Ç¯°Ê¾å¤Ïµï½»¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¹âÀ¸¤é¤Ï´Î»î¤·¤Ç¶õ¤²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¸½¶â¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Í·¶½Èñ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½»µï¿¯Æþºá¡¦·úÂ¤Êª¿¯Æþºá¤òµ¬Äê¤¹¤ë·ºË¡130¾ò¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Í¤Î½»µï¤â¤·¤¯¤Ï¿Í¤Î´Ç¼é¤¹¤ëÅ¡Âð¡¢·úÂ¤Êª¤â¤·¤¯¤Ï´ÏÁ¥¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍ×µá¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤³¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤«¤éÂàµî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï10Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤¹¤ë
¤³¤Î¾òÊ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿Í¤Î½»µï¡×¤È¤Ï¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤Î²È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñー¥È¤Ê¤É¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Í¤¬µï¤ë¾ì½ê¡×¤ä¡Ö¿Í¤¬¸½ºßÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¶õ´Ö¡×¤ò»Ø¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·ºË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ù»³Âç²ðÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Ç¯°Ê¾å¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Ï¡Ö¿Í¤Î½»µï¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡ÖÅ¡Âð¡×¤ä¡Ö·úÂ¤Êª¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤â·úÂ¤Êª¿¯Æþºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø½»µï¡Ù¤È°Û¤Ê¤ê¡ØÅ¡Âð¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Í¤¬½»¤à¤¿¤á¤Î·úÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ºÅö¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬¡Ø½»µï¿¯Æþ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÅ¡Âð¿¯Æþ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¶õ¤²È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤ß¤Á¡¢·ºË¡130¾ò¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢Ìó20Ç¯¶á¤¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿1²¯±ß¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë¡ÖÀàÅðºá¡×¡Ê·ºË¡235¾ò¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ºË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÀàÅð¡Ù¤È¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤½¤Î¿Í¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤¿·Á¤Ç¼«Ê¬¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯¹Ô°Ù¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î»ÙÇÛ²¼¤òÎ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯¹Ô°Ù¤Ï¡ØÀêÍÎ¥Ã¦Êª²£ÎÎ¡Ù¡Ê·ºË¡254¾ò¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë
ÀàÅðºá¤ÎË¡Äê·º¤Ï10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡£°ìÊý¤ÇÀêÍÎ¥Ã¦Êª²£ÎÎºá¤ÎË¡Äê·º¤Ï1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï10Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤À¡£
¡ÖÇÑÔÒ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤¬¡¢Â¾¿Í¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢1²¯±ß¤¬ÇÑÔÒÆâ¤Î¶â¸Ë¤ä²È¶ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ã¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀêÍÎ¥Ã¦Êª²£ÎÎ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Çµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤ëÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·úÊª¤È¤·¤Æ¤Î¹½Â¤¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÆÃÄê¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î·úÊª¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¤â¤Î¤À¡Ù¤È¡Ê¸«¤Ä¤±¤¿Ãæ¹âÀ¸¤é¤¬¡ËÉ¾²Á¡¦Ç§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀàÅðºá¤¬À®Î©¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Åª¤ËÏÀÅÀ¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â´Þ¤à¥±ー¥¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Ê¤ªº£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÃæ¹âÀ¸¤é¤Ï²ÈºÛ¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë·º»öºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹´¶Ø·º¡¦È³¶â¤Ê¤É¤Î¡Ö·ºÈ³¡×¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¿³È½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö·º»ö½èÊ¬¤¬ÁêÅö¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤é¸¡»¡´±¤Ë¡ÖµÕÁ÷¡×¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ÏÅ¡Âð¿¯Æþ¤äÀàÅð¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÀêÍÎ¥Ã¦Êª²£ÎÎ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤ËÅö¤¿¤ë¤¬¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¿Í¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤²È¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤¿¤ª¶â¤À¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÈÈºá¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈó¹Ô¤¬¶¯¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢1²¯±ß¤È¤¤¤¦Èï³²³Û¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ³ØÀ¸¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÇÁ´°÷¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤Ù¤¤«¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¹ÍÎ¸Í×ÁÇ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥±ー¥¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¤ÆÄ´ºº¤È¿³È½¤¬¿µ½Å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¿ù»³ÊÛ¸î»Î¡Ë