小学生の時に作った「こども用Suica」を使っていたら4月からエラーが…。中学生になったら新しく買い直さないといけない？ チャージ残額を引き継げるのかも解説！

こども用Suicaには有効期限がある？

こども用Suicaは、ずっと子ども運賃で使えるカードではありません。JR東日本の案内では、こども用Suicaには有効期限があり、「満12歳に達する日（誕生日前日）以後の最初の3月31日」まで、つまり多くの人にとって“小学校卒業年の3月31日まで”使える、とされています。期限を過ぎると、そのままでは利用できなくなり、改札でエラーが出てしまいます。

ここでよくある勘違いが「入学式前ならまだ子どもでは？」という点です。学校の区切りは4月ですが、交通の“子ども運賃”は制度上の区切りが明確で、こども用Suicaもその期限に合わせて止まる仕組みです。



中学生になったら「切り替え」。残額も基本そのまま

今回のケースの場合、こども用Suicaを「大人用として使える状態に切り替える」手続きが必要です。JR東日本は、Suicaエリア内のJR東日本の駅の「みどりの窓口」や「話せる指定席券売機（オペレーター対応）」「多機能券売機」で大人用への変更手続きができる、と案内しています。

気になるチャージ残額については、切り替えの際にカードを“交換”するのではなく、同じカードの属性を大人用に変更するイメージなので、通常は残高をそのまま引き継いで使い続けられます。

あわてて新しいSuicaを買ってしまうと、古いカードに残高が残ったままになり、あとで精算が面倒になりがちです。まずは「切り替えできるか」を駅で確認するのが安全です。

なお、JR東日本は「Suica内のチャージ残額を、他のお手持ちのSuicaに移しかえることはできません」とも明記しています。つまり、別カードへ“残高移動”で解決するのではなく、切り替えか払いもどしで整理するのが基本ルートです。



「誕生日じゃなくて3月31日」で切り替わるのはなぜ？

こども用Suicaは、誕生日当日で切り替わるのではなく、「その年の3月31日まで使える」形になっています。理由はシンプルで、学校は4月に学年が変わるからです。

もし誕生日ごとに切り替えだと、同じ学年でも「この子はもう大人料金」「あの子はまだ子ども料金」と時期がバラバラになります。3月31日でまとめて区切れば、学年が変わるタイミングと合わせやすくなり、駅や改札の手続きも混乱しにくい、という考え方です。

ちなみにカード表面に「小」の印字があるのも、見た目のためというより、駅係員や乗務員が状況を把握しやすくする工夫です。期限切れ後にエラーが出たときも、係員がカード種別を把握しやすいので、切り替え案内がスムーズになります。



まとめ

こども用Suicaが4月から使えなくなるのは、有効期限が「誕生日前日以後の最初の3月31日」までと決まっているからです。中学生になったら、多くの場合は新しく買い直す必要はなく、駅の窓口や多機能券売機などで大人用に切り替えれば、チャージ残額は基本そのまま使い続けられます。

もし今後使わないなら、払いもどしも選択肢です。JR東日本の案内では、チャージ残額から手数料220円を差し引き、デポジット500円を加えて返金されます（残額が220円以下ならデポジットのみ）。春は窓口が混みやすいので、エラーが出る前に切り替えの段取りだけでも確認しておくと安心です。



