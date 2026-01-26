娘さんを癒してくれる猫さんの姿が話題に。なぜか誰にも相手にしてもらえない娘さんのもとにきてくれたのは、心優しくて『重たい』猫さんだったそうで…？

注目を集めている投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破し、「心底甘えてるのが伝わって来て尊い」「優しさと重さは比例する…」「幸福感溢れる愛の重みですね♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：誰にも相手にされない娘のもとに『心優しい猫』がやってきて……愛にあふれた『尊い瞬間』】

猫まみれなママさんの隣で…

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、娘さんを癒す心優しい猫さんの姿。この日、仰向けで寝るママさんのもとには、「オデコ」ちゃんと「秀吉」くんと「ひまわり」ちゃんが集結。両手にモフモフという、至福の猫まみれタイムを満喫していたといいます。

撮影していた娘さんも隣に同じく寝転んでみたものの、誰ひとり来てくれず、最終的には寝る場所まで取られてしまったそう。そんな娘さんを癒してくれたのが…。

全力で癒してくれる豆大福くん

心優しい重たい猫こと、体重6キロと体も愛も大きい「豆大福」くんです。娘さんが膝の上で抱きしめて撫でてあげると、身を委ねて甘えていた豆大福くんは幸せそうに喉をゴロゴロ。まるで赤ちゃんのような愛らしさ満点な姿だったそうで、これは癒されること間違いなしですね！

豆大福くんの癒しサービスは続き、お次はなんとしゃがんで俯く娘さんの頭の上へ。寝床を整えるようにパーカーのフードをフミフミしたかと思うと、そのまま落ち着いてしまったといいます。

優しさと愛情と幸せの重み

豆大福くんは満足気な表情で寛いでいますが、もっちりボディがずっしりと…。さらに爪も刺さり、思わず笑ってしまうほどお尻が頭に思いっきり乗っていたそうですが、娘さんは無理に降ろすこともなく、幸せの重みを感じていたようです。

その後も、娘さんが円を描くように揺らしても、ママさんが「重いから降りて」と説得してみても、豆大福くんは可愛いキョトン顔を見せるばかり。仕方なくその状態のまま運んだ先で降りるまで、たっぷりと娘さんを癒してくれたのでした。

投稿には「6キロ全体重をかけて癒してくれる豆ちゃんかわいいw」「やっぱり豆は漢の中の漢！」「お豆ちゃんの優しさにちょっと感動すら覚えてる」「幸せの重みw感じたいですね」「さぞかし重たかろうとお察しはしますが、それも含めて羨まし過ぎる」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が毎日投稿されています。今回、多くの視聴者さんにも癒しを届けてくれた豆大福くんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。