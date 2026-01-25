Image: moririn_living_group

寒い日はまだまだ続きますが、エアコンやヒーターでの乾燥も気になりますよね。毛布を重ねがけすると重くて苦しいし、春になれば押入れを圧迫しがち。

そんな冬寝室の課題は「COSMODOWN シリーズ」で解決しませんか？ 宇宙服用の超断熱材“エアロゲル”を使ったおふとんなので、たった3cmの薄さで毛布と同じ暖かさ実現。冬でも軽快なベッドに仕上がります。

この冬に間にあうおトクな新春福袋セットのセールも終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

今だけ限定のアソート価格！ エアロゲル採用オールインワンかけ布団 27,800円 【セット割 55％OFF】 詳細をチェック

空気こそ最強の断熱材

Image: moririn_living_group

寝具やアウターでもよく耳にするようになったエアロゲルという素材。もともとはマイナス200度以下になる宇宙での作業服（宇宙服）に使うために生まれた空気を個体にした超高性能素材です。

その効果は一目瞭然で、ドライアイスの冷気もほぼ通さないことが実証されています。

Image: moririn_living_group

そんなエアロゲルを生地に応用したのが本製品。断熱性能は維持され、冷凍庫の中で寝る実験でも冷気をしっかり遮っています。

たった3cmで毛布並みの温かさ

Image: moririn_living_group

「COSMODOWN かけ布団」の厚みはたった3cm。夏用のブランケットにも見えますが、外部冷気の遮断と体温で温まった内部の温度を逃さないことで冬でも1枚で十分なんだそう。

Image: moririn_living_group

保温性を高める工夫としてリファインダウンも併用されているので、ふわっと軽やかな掛け心地が楽しめそうですね。

自宅で洗えて収納も省スペース

Image: moririn_living_group

冬用寝具は押入れを圧迫しがちですが、「COSMODOWN」ならその心配も無用。さらに自宅の洗濯機で丸洗いもできるのでメンテナンスも手頃かつ簡単なのが助かるポイントですよ。

選べるサイズ

Image: moririn_living_group

サイズ展開はシングル、セミダブル、ダブルの3タイプ。

Image: moririn_living_group

同じエアロゲル素材を使った敷きパッドと大判ブランケット（150×100cm）もセット価格でおトクになっていました。

暖房費も節約とエアコンによる乾燥も抑えられそうなので、この冬は「COSMODOWN」シリーズで快適な寝室を体験してみてください。

