Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

気になってた人、そろそろ決断のとき。

machi-yaでキャンペーン中の「Solarich（ソラリッチ）」は、おトクに災害へ備えられるポータブル電源。リビングにも馴染むデザインと発電や充電でポイントが貯まるなど、毎日使いやすいのが特長です。

おトクな先行セール中も開催されていましたが、終了が迫っていたので改めてご紹介します。ポタ電を狙っている人には選択肢のひとつになると思うので、この機会にチェックしてみてください。

世界初！防災・節電・ポイ活できるポータブル電源「solarich(ソラリッチ)」 【25％OFF】74,850円 詳細をチェック

リビングや寝室でも違和感少ないデザイン

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

ポータブル電源はアウトドア系なデザインも多いところ、本製品は白物家電ライクなデザインでリビングや寝室でも違和感少なく使えるのがポイント。

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

容量は614Whで定格出力は1000W（最大1600W）。スマホなら約40回ほど満充電でき、さらにリン酸鉄バッテリーだから長寿命なのもポイント。

重量も約8.5kgかつキャスター＆ハンドルも備えるので移動もしやすくなっています。

おトクに万が一に備える

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

「Solarich」がユニークなのが運用スタイル。専用アプリで節電効果の可視化はもちろん、ソーラー充電や利用でポイントが貯まります。

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

ポイントはPayPayをはじめ、暮らしに役立つ約6,000種と交換可能。防災やアウトドア用に備えているだけだと使用機会は少ないですが、毎日利用したくなる工夫がユニークですね。

機能は充実

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

端子はAC×2、USB‑C×2（最大100W）、USB‑A×2（最大12W）、シガーソケット×1（最大126W）で最大7台同時給電可能。

本体充電もAC電源からだと最短約1.2時間、200Wソーラーなら最短約4時間でフル充電と早いのが助かります。

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

もちろんパススルーにも対応。さらにUPS（停電・瞬断対策）も搭載しているので、電源OFFできないPC周りのバックアップ電源として毎日使うするのもアリですね。

ソーラーパネルは必携オプションかも

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

ソーラーパネルは100Wと200Wに対応。アウトドアや防災用としては心強い相棒ですし、何より「Solarich」ならソーラー充電の方が貯まるポイントも増量されるので、必須オプションといっても過言ではないかも。

Image: 「世界初のポータブル電源」ソラリッチ株式会社

昨今は数あるメーカーからいろんな製品が選べる時代ですが、せっかくなら部屋に馴染んでおトクに運用できる「Solarich」でポタ電デビューしてみては？

ご紹介した機能はまだ一部ですので、気になった人はおトクなセール中に詳細をチェックしてみてください！

世界初！防災・節電・ポイ活できるポータブル電源「solarich(ソラリッチ)」 【25％OFF】74,850円 詳細をチェック

＞＞防災・節電・ポイ活を同時に。毎日使うほどお得になるポータブル電源「ソラリッチ」

