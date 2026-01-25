妹を傷つけ追い詰めた最強ボスママに、双子の姉が反撃開始！ 理不尽なママ友社会に一矢報いる痛快復讐劇【書評】
ママ友コミュニティのなかには、外からは見えない力の序列が存在する。その中心に立つ「ボスママ」に支配される空気は、息苦しさという言葉では言い表せないほど心を蝕んでいく。『ボスママに徹底的に復讐する話』（横山了一/KADOKAWA）は、そんな誰もが内に抱えた小さな怒りと正義感を、痛快な復讐劇の形で描き出す作品だ。
事の発端は、主人公・リゼが双子の妹・ミゼの息子であるユースケに呼ばれたことにある。ママ友によるいじめを受けたミゼは、意識不明の重体になり病院にいた。リゼは妹に変装し、双子の姉として理不尽な仕打ちをしたPTAメンバーに立ち向かう決意を固める。標的は、7人のPTAメンバーのひとり、笑顔と支配力で群れを支配する最強のボスママ・ツバキ――。
「ちばてつや賞」を受賞した著者ならではの、痛烈なユーモアと鋭い社会観をもって描かれている本作は、復讐劇としてのスリルとエンタメ性を備えながら、読後にじんわりとした余韻を残す作品だ。理不尽な状況に置かれたすべての人に捧げられた、解放の物語である。
文＝時任邪武郎