¸ì¤ê¤Å¤é¤¤¡¢¤À¤«¤éÁ¦¤á¤¿¤¤ーーÃÓ°æ¸Í½á¥Ç¥Ó¥åーºî¤ò´Þ¤àÃíÌÜ¤ÎÊ¸¸Ë¿·´©3Áª

¡¡Ëè·î¡¢ËÄÂç¤ÊÅÀ¿ô¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ëÊ¸¸ËËÜ¡£¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ì¤òÆÉ¤á¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ×ÃíÌÜ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸Ë¿·´©¤ò3ºý¾Ò²ð¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Âè1²ó¤Ï2026Ç¯1·îÁ°È¾¡Ê1/1~1/15¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ê¸¸Ë¿·´©¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜÏ¢ºÜ¤Ï·î2²ó¹¹¿·Í½Äê¡£
¡¡¤Þ¤º1ºýÌÜ¤ÏÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸Þ½½ÍòÎ§¿Í¡ØËâ½÷¤Î¸¶ºá¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÏÃ±¹ÔËÜ´©¹Ô»þ¤Î2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÇ§Äê2023Ç¯ÅÙ¹ñÆâ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ù¥¹¥È10ÁªÄê²ñµÄ¡×¤ÇÂè1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤³¤Î´ë²è¤Ï¿ù¹¾¾¾Îø¡¦Àé³¹¾½Ç·¡¦¼ãÎÓÆ§¤Î½ñÉ¾²È3Ì¾¤¬Æ¤µÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¹ñÆâ¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æ¤µÄ¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÅö¥µ¥¤¥È¤Çµ»ö²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤È¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡Ê¿ù¹¾¾¾Îø¡ßÀé³¹¾½Ç·¡ß¼ãÎÓÆ§¡¢2023Ç¯ÅÙ ¹ñÆâ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ù¥¹¥È10ÁªÄê²ñµÄ¡¡±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤ÎºîÉÊ¤Ï¡©¡Ë¡¢É¾¼Ô3¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ì¤ë»þ¤Ï±ü»õ¤ËÊª¤¬¶´¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¤ò¤»¤º¤ËÁÆ¶Ú¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï´ë¤ß¤ËËþ¤Á¤¿¾®Àâ¤Ê¤Î¤À¡£½ÐÍè¤ì¤Ð»öÁ°ÃÎ¼±¤òÁ´¤¯Æþ¤ì¤º¤ËÆÉ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤ë¡£Ãø¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ§¿Í¤Ï±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡ØË¡ÄîÍ·µº¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥êー¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Î¿·¤¿¤Ê´ú¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ºî²È¤À¡£
¡¡2ºýÌÜ¤Î±ÓºäÍºÆó¡Ø5A73¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤âÁÆ¶Ú¤¬¾Ò²ð¤·¤Ë¤¯¤¤ÊÑ¤Ê¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£ºî¼Ô¤Î±ÓºäÍºÆó¤ÏÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¤ò½ñ¤Â³¤±¤ëºî²È¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Àá¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø5A73¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥Èーー¥¯¡ª¡×¤Î¡ÖËÜ²°¤ÇÆÉ½ñ·Ý¿Í¡×²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤âÃåÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤¿¡£¤Ê¤ªÊ¸¸ËÈÇ¤Î´¬Ëö²òÀâ¤ÏÈÖÁÈÆâ¤ÇÆ±½ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥«¥â¥·¥À¤»¤Ö¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÚó¡×¤È¤¤¤¦Í©ÎîÊ¸»ú¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Ë¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÊ¸»ú¡Ë¤ò½ä¤ë¼Â¤ËÊÑ¤Æ¤³¤Ê¾®Àâ¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÆÉ¤ßÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¸ÀµÚ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÉÊ¤À¡£
¡¡Ï¢ºÜ¤Î½é²ó¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Å¤é¤¤ºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£3ºýÌÜ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ä¾µå¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¤òµó¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¡Ø²Ì¤Ä¤ëÄì¤Ê¤¡¡¿·ÁõÈÇ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ÏÂè44²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃÓ°æ¸Í½á¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÓ°æ¸Í½á¤È¸À¤¨¤Ð¡ãÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡ä¥·¥êー¥º¤ä¡ã²ÖºéÉñ¡ä¥·¥êー¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÄË²÷¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¤Î¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹ÆÉ¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¢¤ëËÜ½ñ¤ÏºÄ¸¢²ó¼ý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤Î»à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢¶ä¹ÔÆâ¤ËÀø¤à°Ç¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¤òÉÁ¤¤¤¿Ã±È¯¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤êÆæ¤òÀú¤ë¥×¥í¥Ã¥È¤äµ»Ë¡¤ÇÆÉ¤Þ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎºîÉÊ¤À¤¬¡¢°µÎÏ¤Ë¹³¤¦¸Ä¿Í¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¸å¤Î¥·¥êー¥º¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¤Î¤ÈÄÌ¤¸¤ë¡£È¾ÂôÄ¾¼ù¤ä²ÖºéÉñ¤¬³èÌö¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ÇÃÓ°æ¸ÍºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë³«´ã¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿·ÁõÈÇ´©¹Ô¤òµ¡¤ËÀ§Èó¤È¤â¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ë¤â¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸=¼ãÎÓÆ§¡Ë