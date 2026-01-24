元フジテレビの三田友梨佳アナウンサーが23日、自身のインスタグラムを更新。梅をあしらった落ち着いた柄の着物姿を披露し、反響を呼んでいる。



【写真】美人母とお茶のお稽古で初釜 三田友梨佳アナの着物姿があでやかすぎる！

三田アナは「今日はお茶のお稽古で初釜でした。 凛とした空気の中でいただく一服と、心のこもったお料理。 新しい年のはじまりを静かに味わう豊かな時間でした。」と報告。



実家は大正元年創業の老舗料亭「玄治店 濱田家」で、祖父が明治座元会長という華麗なる家系の出身。背筋をピンと伸ばして座る三田アナの和服姿は凜として美しい。着物は季節にふさわしい梅柄で、“長寿”や“成長”を意味する蝶柄、帯締めと帯揚げは白系でまとめた。



インスタグラムには上品な懐石料理の写真や母と並んだカットも投稿。「今日は梅の花をあしらったお着物で。 帰り道にはふと咲き始めた梅の花を見つけて、 季節と心がそっと重なる、嬉しい一日でした」とつづった。



しっとり美人な姿に「和服が似合いますね」「お着物とても似合ってて素敵」「若女将」「気品があって素敵」といった声のほか、さらに「お母さまも美人」「大和撫子母娘」と格調高い鶴柄の訪問着姿の母との2ショット写真でもファンを喜ばせた。



（よろず～ニュース編集部）