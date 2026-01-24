元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が24日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。「著名人のスパイ」について言及した。

番組では、ロシアの諜報機関「対外情報庁（SVR）」のスパイとみられる男性が、日本で活動していたという話題を取り上げ、元経産官僚で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が「こういうスパイって日本でもたくさんいます」と話した。

これに、鈴木氏は「とある超有名出版社の人に、『スパイって実はめちゃくちゃいるんだよ』って。『著名人の中とかにも結構いるんだよ。テレビ局とかにも結構いるからね』って言われて…」と言い及んだ。

「『著名人って誰なんですか？』って言ったら、『例えばだけど、あの人とか』って言われて。（実名を）聞きました」と打ち明けた。

鈴木氏によると、名前を聞いて思わず「ええーっ！」と声をあげて驚くような人物だったというが、「でも、その人の目的もすごいよく分かるというか…」とも。

この話に、MCのフリーアナウンサー石井亮次（48）が、「で、その著名人の人は誰ですか？」とさりげなく名前を聞き出そうとし、鈴木氏は「言えるか！」とツッコんで笑わせていた。