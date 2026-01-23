ソフトバンクは、ソフトバンクオンラインショップのSIMフリースマートフォンを販売する「SoftBank Free Style」で、nubiaのAndroidスマートフォン「REDMAGIC 11 Pro」を発売した。価格は15万7824円。

REDMAGIC 11 Pro（Subzero）

48回の分割払いの場合、月々の支払額は3288円。同社で取り扱われるのは、メモリー16GB、ストレージ512GBのモデルで、カラーバリエーションは「Subzero」（サブゼロ、銀色）の1色展開となる。

SoftBank Free StyleでREDMAGIC 11 Proを購入すると、1万円相当のPayPayポイントが還元される。応募などは必要なく、ポイントの付与時期は、購入の翌々月となる。

REDMAGIC 11 Proは、nubiaが展開するREDMAGICブランドのゲーミングスマートフォン。水冷と空冷の2つの冷却システムを搭載しながら、IPX8の防水性能を備える。ディスプレイサイズは6.85インチ。チップセットはクアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5」で、おサイフケータイも利用できる。