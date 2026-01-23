¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡ÖÎø°¦·Ð¸³¤Ï2¿Í¤À¤±¡×¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÈà¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¤ò¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤¬¡¢¼«¿È¤Î°Õ³°¤ÊÎø°¦Ê×Îò¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸òºÝ¤·¤¿¿Í¿ô¤¬¡Ö2¿Í¤À¤±¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²áµî¤ÎÎø¿Í¤È¤ÎÈá¤·¤¤ÊÌ¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖËÜÌ¾¤â¥®¥ã¥ë¡×¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÎËÜÌ¾¡õÈþ¿ÍËå
¡¡1·î22Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢¿Íµ¤YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤¬Ëå¤Î¤ß¤Ê¤ß¤È¶¦¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡Ö9Ç¯Èà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ÓÀî¤Ï¡¢MC¿Ø¤«¤é²áµî¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¸øÌ³°÷¤ÎÃË¤Î»Ò¤È¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÀèÇÚ¤Î2²ó¤À¤±¡×¤È²óÅú¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥®¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³°¸«¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë°ìÅÓ¤Ç¿µ½Å¤ÊÎø°¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢9Ç¯Á°¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤âµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂ«Çû¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¹ÓÀî¤¬¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æº£Æü²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ó¤«¤â¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿ºÝ¡¢Áê¼ê¤«¤é¡ÖÉâµ¤¤ä¤í¡×¤È¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤½¤Î¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÎÄË¤ß¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤Þ¤À¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÌ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÔ¿®´¶¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º´Ø·¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿ÀÚ¤Ê¤¤²áµî¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·Ð¸³¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ÇÊ¢¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¡×¤òµá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¤Îø°¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹ÓÀî¡£Ëå¤Î¤ß¤Ê¤ß¤ä¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£