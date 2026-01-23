大相撲初場所

大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。22日の十二日目のABEMA生中継では、昨年10月の断髪式後初めて、元貴景勝の湊川親方が解説で登場。短髪姿にファンの視線が集まっていた。

放送中、実況に新ヘアスタイルについて希望したのかと聞かれると、湊川親方は「短めにしようと思って、なんとなくこの髪型になっています」と説明。現役時代はマゲを結うために長髪だったため、「（今は）楽でしょ？」と水を向けられると、「楽ですね」と笑っていた。

日本相撲協会公式サイトによると大関も務めた現役時代の体重は165キロだった湊川親方。2024年の9月場所限りで引退し、2年経った現在は顔もほっそり。12日に出演したNHKの中継では40キロ以上も減ったのだと、“別人級”の減量を明かしていた。

これまでも度々話題になってきた湊川親方の変身ぶり。久しぶりのABEMA中継登場だったこともあり、ネット上の視聴者から驚きの声が上がった。

「湊川親方はお肌ぴちぴち。実年齢よりだいぶ若く見えて、すんごい」

「湊川親方(元貴景勝)めっちゃ細い！！ びっくりしたー！」

「何度見ても湊川親方が貴景勝だと認識できない…」

「貴景勝の現役時代の面影がなくてまだ慣れないけど、好青年すぎてめっちゃ良いよね」

「えっ？貴景勝？ イメージまたずいぶん変わった」

十二日目を終え、優勝争いは2敗の安青錦が一歩リードしている。



（THE ANSWER編集部）