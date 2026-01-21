全日本Vの田口真彩、NewJeansのハニ似と話題

2026年、韓国で突然人気が急上昇している日本のバドミントン選手がいる。20歳の田口真彩（ACT SAIKYO）だ。韓国アイドルに似ているとの声がきっかけで、メディアがルックスと実力に注目。「まるでアイドルのセンター」との声が上がっている。

田口は2023年の世界ジュニア選手権、女子ダブルスで金メダルの実力派。2024年からは、五輪銅メダリストの渡辺勇大とのペアで活動している。昨年末の全日本総合バドミントン選手権では混合ダブルスで初優勝を飾った。

韓国メディア「スターニュース」は「女子バドミントン界に21歳（注：数え年）の美女が登場、日本中が熱狂…実力も日本代表クラス」という記事で田口を紹介している。

「日本の『バドミントン女神』こと、田口真彩が成人の日を迎え、大きな話題を呼んでいる」として、田口が自身のインスタグラムに投稿した振袖写真がきっかけで、人気に火が付いたと伝えた。「髪に花飾りをあしらい、晴れやかな笑顔を浮かべる彼女は、端麗で清純な魅力を放っている」と表現している。韓国のファンからも、アイドルグループ「NewJeans」のハニに似ているとする声や、TWICEのメンバーに似ているとの声が上がっているという。

また「ファイナンシャルニュース」は「NewJeansハニがなぜコートに？…日本中が熱狂する“20歳の女神”実力はさらに衝撃的」という記事で、田口の選手としての実力に触れた。

「単なるアスリートの登場ではない。まるでアイドルのセンターがコートに降臨したかのようだ。日本のバドミントン界が今、弱冠20歳の一人の少女によって騒然となっている」と田口を紹介。一方で「日韓両国のファンの視線を同時に釘付けにした彼女が、2028年ロサンゼルス五輪の勢力図を塗り替える切り札として急浮上している」「コートの外ではNewJeansのハニを彷彿とさせる妖精、コートの中では恐るべき勝負師」とも伝えた。



