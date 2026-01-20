aespa・カリナ、ミラノ・ファッションウィークに降臨！「プラダ」ショーを最前列で鑑賞

ガールズグループaespaのメンバー、カリナがミラノ・ファッションウィークに参加し、注目の的になった。

去る1月18日、カリナはイタリア・ミラノで開催された「PRADA（プラダ）2026秋冬メンズファッションショー」に参加し、ブランドアンバサダーらしい存在感を放ち、視線を釘付けにした。

【写真】カリナ、ぴっちりニットで際立つボリューム感

この日、カリナは、2026春夏コレクションのギャバジンドレスとブルーシャツ、クリスタルの装飾が際立つパンプスを合わせ、リナイロンフラップがあるミディアムレザーバッグときれいでシンプルなラインのゴールドボウジュエリーでポイントを加え、優雅でありながらも落ち着いたルックを演出した。

（写真＝SMエンターテインメント）カリナ

また、カリナはフロントローに座って真剣にショーを鑑賞し、世界的な歌手、トロイ・シヴァンと話をして、記念写真を撮りながら、会場を満喫したのはもちろん、自身を見るために会場を訪れたファンのもとに行き、サインをする姿で格別な愛情を証明した。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。