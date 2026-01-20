＜元カノにカスハラ！？＞交通事故に遭った夫。搬送先の病院に見覚えのある女性が…！【第1話まんが】
私はミサキ（25）。とある地方の小さな町で、夫・ユウゴ（29）と3歳の娘の3人で暮らしています。少し年上の夫とは、バイト先で知り合いました。夫婦仲はとてもよく、最近ちょっとおませさんな娘も可愛くて……自分で言うのもなんですが、小さな頃から夢見ていたような「幸せな生活」を送ることができています。ところが、夫が交通事故に遭い、ある病院に入院することになった頃から、私の不安が止まらなくなり……もともとヤキモチ焼きの私に、大変な事件が起こったのです。
夫が交通事故に遭ったという知らせを聞いたときは、携帯を持った手が震えていました。救急車で近くの病院に搬送されたときには一時的に意識不明の状態でしたが、幸いにも意識はすぐに回復。後遺症もなく、3ヶ月ほどで回復できる見込みと聞いて、ほっとしました。
夫が入院している間、ひとりで子育てしながらの病院通いは大変そうだな……そんなことを考えながら病院の廊下を歩いていると、どこかで見覚えのある女性を見かけました。
記憶をたどると……その女性は夫の元カノだったのです。
看護師をしているということは知っていたけど、まさかこの病院で働いていたなんて……。
自他ともに認めるヤキモチ焼きの私。偶然とはいえ、夫と元カノが再会してしまったという事実に、嫉妬心がわいてしまいます。
夫は、元カノとプライベートな話はしていないと言いますが……。
入浴や排泄の介助もされるかもしれないなんて、ありえません！ 私は不安でいっぱいになってしまいました。
私にとっては大きな問題なのに、夫ときたらそれを「つまらないこと」と……。またいつものようにたしなめられてしまいました。
いつもこうなんです。付き合った当初は、私のこのヤキモチ焼きな性格を「可愛い」と褒めてくれました。しかし結婚して子どもが生まれたことで、いつしか互いの気持ちにズレが出てきてしまったようです。
めんどくさそうに対応されましたが、私の心は不安で押しつぶされそうです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
