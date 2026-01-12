前回、強盗殺人の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者の怜治（ジェシー）から「一緒に逃げよう」と囁かれ、刑務官のこずえ（篠原涼子）には確かな“衝動”が生まれる。

怜治の言動にこずえの心が激しくかき乱されるなか、ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の第2話では、畳みかけるように新たな事件が勃発する。運動場で起きた暴動の裏で、羽田（尾碕真花）とパク（知英）が小競り合いを起こしていた。

喧嘩はすぐに収まったものの、極めて重大なミスが発覚。なんと刑務官の知念（柏木悠）がいさかいを止めに入った際に、こずえが預けていたタブレット端末を紛失してしまったのだ。収容者のデータや裁判記録などの極秘情報が詰まっていることもあり、処遇部長の小柳（宇梶剛士）から責任を追求されたこずえは「見つけられなかったときは、懲戒処分にしてくださって構いません」と宣言。怜治が拘置所にやってきたことが引き金となり、こずえの運命は大きく変わろうとしていた。

また、怜治は単独室にいる死刑囚の鎧塚（河内大和）に近づく。怜治が暴動を起こした理由は、恐らく鎧塚と接触するため。同じ単独室になれば、言葉を交わすチャンスが生まれる。教団「廻の光」の教祖として、多くの信者を死に陥れた鎧塚の思惑はいまだに謎に満ちているが、怜治はまず彼と接点を持つことが脱獄への近道になると踏んだのだろう。

しかし、奇しくも鎧塚が怜治に要求したのはタブレット端末だった。探し求めるものが一致したことにより、尋問シーンではこずえと怜治、2人の思惑が複雑に絡み合う。未決拘禁者側から刑務官に交渉を持ちかけても一蹴されるのが関の山だが、怜治は巧みにこずえの心理を揺さぶっていく。目に涙を溜めながらも、決して怜治からは目を離さないこずえ。それでも、怜治が彼の父親である春臣（竹財輝之助）の姿と重なっているのは明らかだった。

鉄仮面のように表情を崩さないこずえは、唯一、捜査一課の刑事・佐伯（藤木直人）と話しているときだけは相好を崩す。こずえにとって佐伯は、自身の素顔を安心して見せられる人物なのだろう。ただ、回想シーンを観る限りでは、こずえが思いを寄せていた相手は佐伯ではなく、春臣だった。「人生でいちばん愛して、いちばん憎んだ人」とこずえの独白で語られている春臣が、良くも悪くも彼女の人生を大きく左右した人間であることは間違いない。不仲だったという春臣と怜治の親子関係も、こずえとの過去が影響しているのではないだろうか。

また、回想シーンで印象的だったのが、春臣の若き日の姿を演じているジェシーの眼。鋭い目つきで周囲を威圧する怜治とは異なり、メガネをかけた過去の春臣は柔らかな眼差しでこずえを見つめる。声色や雰囲気さえもまるっきり違う2人だが、どちらの瞳にも人を惹きつける魅惑的な魔力があった。怜治と過去の春臣を演じ分けるジェシーの芝居も、今後の見どころのひとつとなりそうだ。

タブレット端末に入っていた機密情報が漏えいしている疑惑が高まるなか、こずえは羽田と男女の関係にあると推測した河北（カルマ）がタブレット端末を隠し持っていることを突き止める。しかし、彼はすでにタブレットを手放し、端末から機密情報を盗み出すことに成功していた。

収容者たちの喧嘩に紛れて、河北が屋上でヤクザの渡海（高橋努）と闇取引をしようと企むなか、そこに現れた怜治は2人の取引に割って入る。怜治は取っ組み合いの末にデータが入ったメモリーカードを手に入れたものの、河北に突き飛ばされて屋上から転落。

正直、あの体勢から落ちた人間が一命を取り留めたうえで、すぐに話ができるとは信じがたいが、怜治の身体があまりにも丈夫すぎるのだと思っておく。それよりも問題なのは、河北が盗んだデータが、すでに教団「廻の光」の元幹部である沼田（久保田悠来）と西城（小久保寿人）の手元へと渡っていたこと。これで鎧塚の脱獄の条件が整ったことになり、こずえの刑務官としての地位も危うくなってしまった。

さらに、病室を訪れた彼女がメモリーカードの件で、怜治に感謝を伝えて去ろうとした瞬間、彼はこずえの腕を握りしめて「俺は親父を殺してない」とはっきりと口にする。春臣が殺された事件の真実はもちろん、重大なトラブルが頻発している拘置所の秩序よりも、今は一歩ずつ確実に縮まっていく2人の関係性から目が離せない。

