インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「鍋料理」ランキングを投票で募っています。2026年1月16日時点で集まった1278票でのランキングを紹介します。

【1位〜10位】意外な“鍋”もランクイン？ TOP10を全部見る！

2位は「野菜もたくさん摂取できる」鍋

3位は「キムチ鍋」でした。回答者からは「キムチ鍋は、締めがご飯でもラーメンでもうどんでも合うから飽きません」「キムチがとても好きだから、キムチ鍋は毎日でも食べたい」「夏は夏バテ防止になるし、冬はカプサイシンが体を芯から温めてくれるため、季節を問わず食べたくなる味です」といった声が寄せられていました。

2位には「しゃぶしゃぶ」がランクイン。「だしの種類も多く、コラーゲン入りもあったり、美容面でもいいと思います」「お肉はもちろん、野菜もたくさん摂取できるので、罪悪感なくおなかいっぱい食べられるしゃぶしゃぶが大好きです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「すき焼き」でした。「おいしい牛肉や長ネギ、白菜、豆腐に絡むあの甘辛いたれが最高です」「何といってもおいしい」「すき焼きの甘辛いたれが溶き卵と一緒になると絶妙にまろやかになって、いくらでも食べられます」などの回答が集まっていました。