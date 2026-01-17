なかなか見られない…「麒麟」田村裕＆川島明、貴重なコンビ2ショット実現 関西ローカル地上波テレビで
お笑いコンビ・麒麟（田村裕、川島明）が、きょう17日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）にコンビそろって出演する。
【場面カット】すごい…麒麟＆かまいたちの貴重4ショット 全員の手にキノコ
「人気者とドライブ旅！ ゲストのやりたいこと詰め込んだら喜んでくれる、知らんけど」の企画。今回は、かまいたち（濱家隆一、山内健司）が、麒麟をゲストに迎え、移動中のロケバスでトークを繰り広げる。
かまいたちにとって川島は頻繁に会う先輩である一方、山内は「田村さんとは体感15年ぶり」だという。川島も「マジで会えない人です」と相方の顔を見つめる。麒麟の2人が地上波でそろう姿は今やめずらしく、濱家も「こんな麒麟はなかなか見られない」と興奮を隠せない、貴重なコンビでの出演となる。
田村は、自著『ホームレス中学生』が大ベストセラーとなった。しかし、その後立場が逆転。川島が朝の帯番組『ラヴィット！』のMCに抜てきされた。それぞれ、当時の心境を明かす。このほか、川島のリクエストで駄菓子屋を訪れ、一同が大はしゃぎする。
