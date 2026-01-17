堀ちえみ、大学病院で舌の不調を診察し結果を報告「原因がわかって、ホッとした」

タレントの堀ちえみが15日に自身のアメブロを更新。昨年末から続いていた舌の腫れについて大学病院で診察を受け、診断結果を報告した。

この日、堀は昨年末から舌が腫れ始め「『喋りにくいな』と思っていました」と告白。当初は「そのうちに治るだろう。ぐらいにしか、思っていませんでした」と明かすも、歯科医院で「早めに大学病院で診てもらってください」と勧められ、大学病院を受診したことを説明した。

診察の結果は「『血腫』でした」と報告し、原因については「恐らく強く噛んだのでしょう、とのことでした」と説明。医師からは「噛んだところが感染を起こしている可能性もありますね」とも指摘されたといい、抗生物質を服用し1週間後に再診察を受けることを明かした。

続けて「年末年始は忙しくて、何回か噛んじゃってましたね」と心当たりがあったことにも触れ「皮弁は血流が良くないため、元の舌より治りも遅いんだそう」とコメント。「今回のこと、とてもいい勉強になりましたね」と述べ「何より原因がわかって、ホッとした」と安堵した様子でつづった。

最後に、ランチの写真を公開し「舌を噛まないようにしよう」とつづり、ブログを締めくくった。