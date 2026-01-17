神村学園の日盡気J2・大宮内定 選手権制覇&得点王 初戦から発揮した圧巻の得点力をプロの舞台で試す
J2・RB大宮アルディージャは16日、神村学園高のFW日郄元が2026シーズンよりチームに加入することを公式サイトで明かした。
日郄は1月12日まで行われていた第104回全国高校サッカー選手権大会で、得点王に輝くなど目覚ましい活躍を見せ、神村学園の初優勝に大きく貢献。初戦の東海学園戦ではハットトリックを決め、2回戦の水口戦でも2得点するなど、ハイペースで得点を量産し、大会を通じて7得点で得点王に輝いた。
そして今回、大宮への加入が発表されると、日郄もクラブの公式サイトでプロの舞台に挑戦する心境を綴った。「伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートできることを、大変うれしく思います」と胸の内を明かすと、「ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメート、そして応援してくださった皆さんのおかげです」と感謝の言葉を並べた。
プロの世界で活躍する姿を見せることと、結果を出すことが恩返しと意気込みも表明し「チームの一員としての自覚と責任、謙虚さを忘れず、全力で戦います。応援よろしくお願いします」とファンやサポーターへ誓った。