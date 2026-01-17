J2・RB大宮アルディージャは16日、神村学園高のFW日郄元が2026シーズンよりチームに加入することを公式サイトで明かした。



日郄は1月12日まで行われていた第104回全国高校サッカー選手権大会で、得点王に輝くなど目覚ましい活躍を見せ、神村学園の初優勝に大きく貢献。初戦の東海学園戦ではハットトリックを決め、2回戦の水口戦でも2得点するなど、ハイペースで得点を量産し、大会を通じて7得点で得点王に輝いた。



