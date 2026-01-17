部下から「損したくない」「失敗したくない」と言われたら、いいリーダーは何と言い返せばいいのか？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「失敗したくない」は思考停止のサイン

部下から、「損したくないです」「失敗するのは避けたいです」と言われたとき、リーダーはつい困ってしまいます。

一見すると、慎重で合理的。

でも実はこの言葉、自分で考えることを止めてしまっているサインでもあります。

失敗しない道だけを選ぼうとすると、選択肢は必ず「他人が通った道」に限定されます。

結果として、本人は安全でも、成長は止まる。

チームも前に進めなくなるのです。

「答えの見つけ方」の本質

『世界の果てのカフェ』という本には、こんな言葉があります。

そうだなあ、答えを見つける方法について言えば、

ひとつのやり方が誰にでも当てはまるとは思わない。

みんなそれぞれ、自分なりの方法で人生に取り組んでいるからね。

――『世界の果てのカフェ』より

この言葉が示しているのは、「正解の道」は存在しないという前提です。

ある人にとっての成功ルートが、別の人にとっては遠回りになることもある。

それにもかかわらず、「失敗したくない」という言葉の裏には、「誰かが保証してくれる正解」を探す姿勢が隠れています。

それはリーダーにとって、最も手放してほしい依存のかたちです。

返すべき言葉は「安心」ではない

ここでリーダーが、

「大丈夫、失敗しないから」

「損しないようにフォローするよ」

と返してしまうと、部下はますます「自分で考えない人」になります。

いいリーダーが返すべき言葉は、安心ではなく、視点の転換です。

たとえば、こうです。

「それは、君なりのやり方を見つける途中だと思うよ」

失敗とは、評価ではなく、プロセス。

損とは、数字ではなく、視野の狭さ。

この前提を共有できたとき、部下は初めて「選ぶ責任」を引き受けられるようになります。

リーダーが教えるべきこと

「損したくない」「失敗したくない」と言う部下に、ぜひこう返してあげてください。

「誰のやり方をなぞるかより、君のやり方を見つけよう」

失敗しない道は、たいてい誰かの人生のコピーです。

一方で、失敗を含んだ道だけが、「自分の人生」になります。

いいリーダーとは、失敗を消してあげる人ではありません。

失敗を意味のある経験に変えられる視点を、部下に手渡せる人なのです。

その一言が、部下を「守られる人」から「自分で立つ人」へと変えていきます。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）