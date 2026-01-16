¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎŽ¢»¨ÃÌÎÏŽ£¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ÄÁê¼ê¤Î¿´¤ò°ì½Ö¤Ç¤Ä¤«¤à¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë"¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¤³¤È"
¢£»¨ÃÌ¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ëÉð´ï¡×¤Ç¤¢¤ë
»Å»ö»Ï¤á¤«¤é1½µ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤³¤½¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¾¡×¤È¡¢Äó°ÆÆâÍÆ¤òÎý¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤Î½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±½àÈ÷¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢»ñÎÁ¤ò¹¤²¤ë¡ÖÁ°¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾¡Éé¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¿ôÊ¬´Ö¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë²ñÏÃ¡½¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö»¨ÃÌ¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï»¨ÃÌ¤ò¡ÖËÜÂê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¾ì¤Ä¤Ê¤®¡×¤ä¡ÖÄÀÌÛ¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Î·Ú¤¤²ñÏÃ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À®ÈÝ¤Ï¡¢¡ÖËÜÂê¡×°ÊÁ°¤Ë¡¢¿®Íê¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤ÎÆÀ¼êÉÔÆÀ¼ê¤Ï¡¢ËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯ÏÃ¤»¤ë¡ÖÉñÂæ¡×¤òÀ°¤¨¤ëÎÏ¡£
¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢°ìÎ®¤Î»¨ÃÌÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ
¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡ÖÉñÂæ¡×¤ò¤É¤¦ºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎºÇ¹â¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£
²í»Ò¤µ¤Þ¤Î³°¸ò¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÏÃ¤¬À¤³¦¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¸ì³Ø¤¬´®Ç½¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤ÎÇØ·Ê¤ä¿´¾ð¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Âº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¡ÖÅ°Äì¤·¤¿½àÈ÷¡×¤È¡ÖÃÎÅªÇÛÎ¸¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2019Ç¯5·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡ËÉ×ºÊ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Ï¾ï¤Ë·ä¤ò¸«¤»¤º¡¢¤É¤³¤«¶ÛÄ¥´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²ñ¸«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÉ×¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï°ìÊÑ¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÉ×¿Í¤ÎÊý¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¿´¤ò³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼Â¤Ï¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¿Í¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÎò»Ë½ñ¤òÉ³²ò¤¡¢É×¿Í¤Î²áµî¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¡¢»Ò¤É¤â´ØÏ¢¤Î»ÜÀß¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿³èÆ°ÆâÍÆ¤Þ¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÏÃÂê¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
É×¿Í¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢¡ÖÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ä»¡¤·¡¢¤½¤Î¡ÖÁÛ¤¤¡Ê¾ð½ï¡Ë¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÏÃÂê¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÐÎò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾ðÊó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢»ä¤âÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡Ê¾ð½ï¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
°ì¸«¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Ø¤Î¿¼¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¡¢åÌÌ©¤Ê·×»»¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢°ì½Ö¤ÇÁê¼ê¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡Ö»¨ÃÌÎÏ¡×¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÁ°Äó¤Ï¡ÖÁê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤ÏÃ¡×¤ä¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÏÃÂê¡×¤ò·üÌ¿¤ËÃµ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£
»¨ÃÌ¤Ë¤Ï¡ÈÃÎÅªÇÛÎ¸¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¶µÍÜ¤ä¸ì×Ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃÂêÁª¤Ó¤ò°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢°ì½Ö¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ¾²Á¤ÏÃÏ¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¡£
¤ªÁê¼ê¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä»×ÁÛ¤¬Íí¤àÏÃÂê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤³¤ì¤ÏºÇÄã¸Â¼é¤ë¤Ù¤Âç¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÏÃÂê¤ò4¤Ä¡¢³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡»ñ»º¡¦¼ýÆþ¡¦¶ÐÌ³Àè¡¦Ìò¿¦¡ÊÇÛ¶ö¼Ô´Þ¤à¡Ë
¢½¡¶µ¡¦À¯¼£»×ÁÛ
£ÍÆ»Ñ
¤»Ò¶¡¤Î³Ø¹»Ì¾
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿Ò¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¾Ü¤·¤¯¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤ä¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤ÆÆü¤¬Àõ¤¤¿Í¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼è°úÀè¤È¤Î¾¦ÃÌÁ°¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¡¢¡ÖÀµ·î¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¡¢Éô²¼¤ÎÂÎ·¿¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç°ìÅÙ¡¢¡Ö·Ù²ü¤¹¤Ù¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ê¤¤¹¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ò·è¤·¤ÆÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£»°Î®¤Ï¡ÖÅ·µ¤¡×¡¢ÆóÎ®¤Ï¡Ö¾ðÊó¡×¡¢°ìÎ®¤Ï¡Ä
¤·¤«¤·¡¢NG¤ÊÏÃÂê¤òÈò¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö°ìÎ®¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ëè²ó¡¢¡Öº£Æü¤Ï´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Å·µ¤¤ÎÏÃÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³²¤Ï¤Ê¤¤¤¬µ²±¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£这À§»°Î®¤Î»¨ÃÌ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò½Å¤Í¤ÆÎ×¤à¡¢ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¿¾ðÊó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ö¼Â¤ÏÃ¯¤Ç¤âÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆóÎ®¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢°ìÎ®¤Ï²¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¡£
°ìÎ®¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊó¡×¤Ë¡Ö¾ð½ï¡Ê´¶¾ð¡Ë¡×¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶À¡×¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¾ðÊó¡×¡£°ìÎ®¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÇä¾å¤¬¿¤Ó¤¿¡Ê»ö¼Â¡Ë¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁê¼ê¤ÎÅØÎÏ¤äÁÛ¤¤¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤ì¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡Ê¾ð½ï¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢°¤¤µ¤¤Î¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾¦ÃÌ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤ò·àÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Äê·¿Ê¸¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë
¾ðÊó¤ÏÄ´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¹¤³¤·½Å¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾¦ÃÌ¾ì½ê¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÍè¤¿¾ì¹ç¡£¡Öº£Æü¤Ï¡û¡û±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î»ö¼Â¡Ê¾ðÊó¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢°ì¸À¡£
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¾ð½ï¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è°úÀè¤Î¿Í¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¾¦ÃÌ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÄ´ÅÙÉÊ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°ÆÆâ¤ÎÊý¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤ä¶õ´Ö¤ò¾åÉÊ¤ËÀ°¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¶¼õÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ò¤È¸À¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥é¥¹¾ð½ï¡×¤Î¼êË¡¤Ï¡ÖÄê·¿Ê¸¡×¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾ð½ï¡Ë¡×¤Ë¡¢¡Ö¡û¡û¤Ç¤´³èÌö¤Î¡Ê·É°Õ¡Ë¡×¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÁê¼ê¤ÎÂº¸·¤äÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë»¨ÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡£¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¥°Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿®Ë¾¤Ç¤¹¡£
¢£Áê¼ê¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¤òÂº½Å¤¹¤ë
¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¾ð½ï¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬°ÊÁ°¡¢¤ª¼õ¸³¤Î´ê½ñºîÀ®¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤Î¤ªÉãÍÍ¤¬¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤ª¶Ð¤á¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¤Î¥×¥í¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤ª¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤´¼õ¹Ö¤ÎºÝ¡¢¡Ö¤³¤Î¹Ö»Õ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬100¡óÀµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤ï¤ì¡¢ºÇ½é¤Ï´öÊ¬¹½¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ï½ñ¤Êª¤Î¥×¥í¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·»ä¤Î¹Í¤¨¤È°Û¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤´»ØÆ³¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ªÉãÍÍ¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÀèÀ¸¤¬¤³¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É±üÍÍ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÂÖÅÙ¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤ê¡¢¶¨ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤é¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤òÏÀÇË¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ø¤ÎÂº½Å¤È·É°Õ¤ò¼¨¤·¡¢²û¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£
¤³¤ì¤¬»¨ÃÌ¤Î»ý¤ÄËÜÅö¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö°é¤Á¤Î¤è¤µ¡×¤Ïºî¤ì¤ë
¡Ö»¨ÃÌÎÏ¡×¤ä¡ÖÉÊ³Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¡Ö°é¤Á¤Ïºî¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¡¢¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ä°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÉÊ³Ê¤¢¤ë¡Ö°ìÎ®¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤È¡¢¡Ö¾ð½ï¡×¤òÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÁê¼ê¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯°ìÇ¯¤òÈôÌö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡Ö»¨ÃÌ½Ñ¡×¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÛÆâ ¤¨¤ß¡Ê¤¹¤Ê¤¤¡¦¤¨¤ß¡Ë
¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ëEMI SUNAI¡×¡Ö¿Æ»Ò¡¦¤ª¼õ¸³ºîË¡¶µ¼¼¡×ÂåÉ½¡¡
VIP¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò·Ð¤Æ¥¹¥¯¡¼¥ë¤òÀßÎ©¡£¾å¼Á¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ä²ñÏÃ¡¢¼Ò¸ò½Ñ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥Ê¡¼¤¬³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡ØClass the SUNAI¡Ù¤ò¼çºË¡£Æñ´ØÍÄÃÕ±à¡¢Ì¾Ìç¾®³Ø¹»¹ç³ÊÎ¨95¡ó¤Î¤ª¼õ¸³¹ÖºÂ¤Ï¡Ö¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç½÷Í¥¤Ø¤Î½êºî»ØÆ³¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö°é¤Á¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
¿ÛÆâ ¤¨¤ß