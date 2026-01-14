¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¹ÈÇò¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¯¤ì¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ë´¶·ã¡Ö1ÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
1·î13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡¢ºòÇ¯Âç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Æ¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¤Ç¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Ð¥é¥é¥é¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡£¡Ø¤¢¤Î²»³°¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀ¸²»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¡Ö´°Á´À¸²»¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤¬3¤Ä¸þ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¤À¤±¡£¤Ç¡¢¸ý¸µ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¢¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¾¢³¤¤¯¤ó¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¥ê¥º¥à¤È¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÊ¸ºÈ¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¸÷¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖºÇ½é¤Î°ì²»¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ø¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡Ù²Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¾¢³¤¤¯¤ó¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¥°¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ²¶1ÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥®¥¿¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡£¥°¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î¿Í¤«¤Ã¤±¡¼¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ËÜÈÖÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£