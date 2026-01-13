ヒルトンは、「ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ タペストリー・コレクションbyヒルトン」を冬季限定営業のホテルとして開業した。

客室はスイートルームを含む全200室を設ける。北海道ニセコ町のアンヌプリ山の麓にあるニセコビレッジスキーリゾートに直結し、ゲレンデへ直接アクセスできる。館内にはトリートメントを提供する樹氷スパやフィットネスセンター、スキーロッカーを用意するほか、天然温泉を使用した内湯、大岩と雪化粧をした松に囲まれた露天風呂、温泉水を利用した温水プールなどでは、53.2度の源泉から湧き出す湯を毎分270リットルの湯量で100％源泉かけ流しで提供する。客室や廊下には富岡惣一郎氏の顔料「トミオカホワイト」を用して制作した約200点の作品を展示する。

食事はシグネチャーレストラン「五色」で、和洋のアラカルトランチとライブステーションを備えたビュッフェディナーを提供する。ロビーラウンジ「トミオカホワイト」では、暖炉を囲んでコーヒーやカクテルを楽しめるほか、朝食のテイクアウトオプションも用意する。

アクセスは、JRニセコ駅から車で約15分。