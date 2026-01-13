レアアースをめぐる国際的な会合に参加した片山財務相。中国への依存度を「スピード感をもって下げることでほぼ合意した」と語りました。一方、日本の企業では、先行きの不透明感に警戒が広がっています。

■中国に依存しない体制を目指すことで一致

アメリカに渡った片山財務相が出席したのは、G7（＝先進7か国）や資源国が参加した財務相会合。

強い危機感をもって議論されたテーマが、テレビやスマホなどハイテク製品をつくる上で欠かせない、希少な鉱物資源レアアースについてです。

片山財務相

「世界にとってこの問題は喫緊の課題である」

レアアースの生産は中国が大部分を占め、日本は中国からの輸入が約63％など、世界各国が“中国に依存”しています。

こうした中、中国政府は先週から日本への輸出禁止措置を行っています。この対象にレアアースも含まれています（中国政府関係者による）。

会合での結論は…。

片山財務相（アメリカ・ワシントン 12日）

「レアアースの対中依存度をスピード感をもって引き下げていくことがほぼ合意になって」

“外交の武器”としてレアアースをちらつかせる中国への強い危機感が共有され、中国に依存しない体制を目指すことで一致しました。

■専門家「長期間規制が続く可能性は低い」

ただ、すでに影響は広がっています。

ある日本の企業は、中国の輸出業者からレアアースについて「輸出を取りやめたい」と連絡があったといいます。

この企業は輸出業者との間で、レアアースなどに関する新規契約について、現在停止しているということです。

日本経済の屋台骨、自動車産業からは…。

ある自動車メーカー

「影響が半年以上長引けば業界全体で対応にあたらないといけない」

小型の電気自動車をつくる上でレアアースは不可欠だとして、警戒感を示しています。

影響は中小企業にも…。レアアースが入った磁石を使って製品をつくっている金属加工メーカー。当面の在庫はあるといいますが…。

山信金属工業 山田洋社長

「影響は少なからずある。まず納期が延びている。もの（レアアース）を発注してから当社に届くまでに時間がかかってしまうので、そのあたりの影響は限定的にあると思う」

日本経済への影響について専門家は、中国からのレアアース輸入が1年間完全に途切れた場合。

大和総研 エコノミスト・秋元虹輝氏

「日本の実質GDPが1.3％程度減少する試算」

ただ、今回の措置は中国経済にも悪影響があるため、長期間規制が続く可能性は低く、現時点で過度に混乱する必要はないと指摘しています。

これまで輸入に頼ってきたレアアース。“国産”に向けた動きも始まっています。

記者

「探査船ちきゅうが、いま清水港を出港しました」

船が向かったのは、約2000キロ離れた南鳥島の沖合。深さ約6000メートルの海底から、レアアースを含む泥を連続的に採掘する試験を行います。

今回の試験が成功すれば来年2月にさらに規模を拡大した実証実験を行い、 中国 に頼らない レアアース の安定供給に向けて取り組みを進めていくということです。