レアアース「中国への依存度下げることでほぼ合意」片山財務相 G7など国際会合で一致
レアアースをめぐる国際的な会合に参加した片山財務相。中国への依存度を「スピード感をもって下げることでほぼ合意した」と語りました。一方、日本の企業では、先行きの不透明感に警戒が広がっています。
■中国に依存しない体制を目指すことで一致
アメリカに渡った片山財務相が出席したのは、G7（＝先進7か国）や資源国が参加した財務相会合。
強い危機感をもって議論されたテーマが、テレビやスマホなどハイテク製品をつくる上で欠かせない、希少な鉱物資源レアアースについてです。
片山財務相
「世界にとってこの問題は喫緊の課題である」
レアアースの生産は中国が大部分を占め、日本は中国からの輸入が約63％など、世界各国が“中国に依存”しています。
こうした中、中国政府は先週から日本への輸出禁止措置を行っています。この対象にレアアースも含まれています（中国政府関係者による）。
会合での結論は…。
片山財務相（アメリカ・ワシントン 12日）
「レアアースの対中依存度をスピード感をもって引き下げていくことがほぼ合意になって」
“外交の武器”としてレアアースをちらつかせる中国への強い危機感が共有され、中国に依存しない体制を目指すことで一致しました。
■専門家「長期間規制が続く可能性は低い」
ただ、すでに影響は広がっています。
ある日本の企業は、中国の輸出業者からレアアースについて「輸出を取りやめたい」と連絡があったといいます。
この企業は輸出業者との間で、レアアースなどに関する新規契約について、現在停止しているということです。
日本経済の屋台骨、自動車産業からは…。
ある自動車メーカー
「影響が半年以上長引けば業界全体で対応にあたらないといけない」
小型の電気自動車をつくる上でレアアースは不可欠だとして、警戒感を示しています。
影響は中小企業にも…。レアアースが入った磁石を使って製品をつくっている金属加工メーカー。当面の在庫はあるといいますが…。
山信金属工業 山田洋社長
「影響は少なからずある。まず納期が延びている。もの（レアアース）を発注してから当社に届くまでに時間がかかってしまうので、そのあたりの影響は限定的にあると思う」
日本経済への影響について専門家は、中国からのレアアース輸入が1年間完全に途切れた場合。
大和総研 エコノミスト・秋元虹輝氏
「日本の実質GDPが1.3％程度減少する試算」
ただ、今回の措置は中国経済にも悪影響があるため、長期間規制が続く可能性は低く、現時点で過度に混乱する必要はないと指摘しています。
■レアアース“国産”に向け探査船が出港
これまで輸入に頼ってきたレアアース。“国産”に向けた動きも始まっています。
記者
「探査船ちきゅうが、いま清水港を出港しました」
船が向かったのは、約2000キロ離れた南鳥島の沖合。深さ約6000メートルの海底から、レアアースを含む泥を連続的に採掘する試験を行います。今回の試験が成功すれば来年2月にさらに規模を拡大した実証実験を行い、中国に頼らないレアアースの安定供給に向けて取り組みを進めていくということです。