‎キッチン家電でおなじみの象印マホービンが販売する炊飯器「圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 NW-CB10」は、11%オフの34,800円（税込）で販売中です。

最大40時間保温も。「豪熱大火力」炊飯ジャーがセールに

↑「圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 NW-CB10」

「圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 NW-CB10」は、大火力で釜内に激しい対流を起こし、米の甘みを引き出す「豪熱大火力」を搭載した5.5合炊き圧力IH炊飯ジャー。吹きこぼれを抑える独自の構造によって火力を弱めることなく炊き続け、お米を炊くときに大事とされる「一気に沸騰させ、沸騰維持したまま炊き続ける」工程を実現したといいます。

また、釜の外面に施された発熱効率の高い鉄コーティングと、釜全体に熱が伝わる形状の「鉄器コート黒まる厚釜」で、炊きムラを抑えてお米をおいしく炊き上げてくれるとか。

↑「豪熱大火力」によりムラなく芯まで炊き上げ、米の甘みを引き出すといいます。

さらに、炊くたびにその家族好みの食感に炊き上げるよう学習する「わが家炊き」や、白米を7通りの食感で炊き分ける「炊き分け圧力」、雑穀米を食べやすい３種類の食感に炊き分ける「雑穀米炊き分け３コース」など、さまざまなモードを搭載しています。「極み保温」モードを使えば、炊きたてのごはんを40時間までおいしく保温してくれるそう。

使用後に洗うのは内釜と内蓋の２点で、庫内も凹凸の少ないフラットデザインのため、日々のお手入れも手軽にできそうです。

「豪熱大火力」が魅力の圧力IH炊飯ジャー

