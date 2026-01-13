トーヨアサノが大幅反落、コンクリートパイル需要低迷で２６年２月期業績予想を下方修正 トーヨアサノが大幅反落、コンクリートパイル需要低迷で２６年２月期業績予想を下方修正

トーヨーアサノ<5271.T>が大幅反落している。前週末９日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１３９億円から１１６億円（前期比１９．５％減）へ、営業利益を６億８０００万円から１億５０００万円（同７５．３％減）へ、最終損益を１億５０００万円の黒字から２億１０００万円の赤字（前期３億６３００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。



足もとで主力商圏の関東地方及び静岡県のコンクリートパイル需要が低迷したことに加えて、第４四半期にかけて出荷量の回復を見込んでいたものの、中小型案件を含め着工の期ずれが想定以上に発生したことが要因としている。



なお、同時に発表した第３四半期累計（３～１１月）決算は、売上高９５億７３００万円（前年同期比１５．１％減）、営業利益２億８４００万円（同４．１％減）、最終損益９３００万円の赤字（前年同期１億６２００万円の黒字）だった。



